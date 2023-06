Bastoni, cori contro Juventus al suo matrimonio/ Video: anche Chiesa canta? In realtà…

Il matrimonio di Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani è diventato un caso social. Tra i video finiti in Rete delle nozze celebrate in Puglia, al resort Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, a cui hanno partecipato diversi giocatori dell’Inter, è spuntato anche un filmato in cui si vedono gli invitati cantare cori contro la Juventus insieme al difensore. «Chi non salta è un gobbo juventino» è quello più incriminato, ma ha fatto scalpore anche «Ma dove vai se la Champions League non la vinci mai», che peraltro non gli ha portato molta fortuna, visto che i nerazzurri hanno perso la finale di Champions League col Manchester City.

Molti tifosi bianconeri hanno espresso la loro indignazione sui social, giudicando quel gesto come una mancanza di rispetto. C’è poi chi ha tirato in ballo Federico Chiesa, che veste proprio la maglia della Juventus, facendo scoppiare un’altra bufera, ma stando a quanto raccolto e riportato da TuttoJuve, l’attaccante bianconero non era al matrimonio di Bastoni.

CORI E CANTI AL MATRIMONIO DI BASTONI

Comprensibile, comunque, l’atmosfera goliardica durante la festa di matrimonio di Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani. Quindi, insieme all’allegria sono scoppiati anche i cori. Quelli contro la Juventus hanno ovviamente destato più scalpore, ma non sono stati gli unici intonati dagli invitati. Infatti, c’è stato un momento karaoke nel quale hanno intonato pure “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro fino all’apoteosi conclusiva di “Noi siamo l’Inter”. A prescindere dal caso cori contro la Juventus, le immagini mostrano anche momenti di relax e divertimento.

Tra le foto publicate spiccano quelle della sposa festeggiata. Presenti, tra gli altri, anche Nicolò Barella, Matteo Darmian, Samir Handanovic, Cordaz, ora liberi da impegni visto che la stagione calcistica è terminata. Nel loro caso, c’è da smaltire la delusione per la sconfitta nella finale di Champions League. Una partita che ha addirittura scombussolato i piani di qualcuno, come Gagliardini, che ha rimandato le nozze proprio il 10 giugno.

