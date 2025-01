DIRETTA EMPOLI INTER PRIMAVERA, SI GIOCA IN TOSCANA

Da una parte i toscani reduci da una sconfitta, dall’altro i lombardi forti di un successo importante. La diretta Empoli Inter Primavera, match in programma sabato 18 gennai 2025 alle ore 11:00, mette in palio tre punti fondamentali. I biancazzurri come detto arrivano dal ko contro il Cesena in casa che ha fermato la striscia di imbattibilità di quattro partite ovvero il successo interno con il Monza per 3-0 e quello esterno con il Genoa più i pareggi con Cremonese e Fiorentina.

L’Inter invece d’altro canto ha messo alle spalle il momento negativo che ha visto i nerazzurri senza vittoria per tre match consecutivi: il pareggio con l’Udinese e le sconfitte contro Roma e Juventus. Il successo invece è arrivato con il Sassuolo.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Buone notizie per coloro che vorranno vedere la diretta Empoli Inter Primavera. Il match si vedrà in chiaro su Sportitalia (canale 60), così come la diretta streaming sarà visibile sull’applicazione o sito web, sempre di Sportitalia

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER PRIMAVERA

L’Empoli giocherà con il modulo 5-3-2 con Versari in porta. Difesa a cinque composta da Falcusan, Bembnista, Tosto, Bacci e Huqi. A centrocampo il trio titolare sarà El Biache, Olivieri e Barella con Konate e Popov davanti.

L’Inter risponderà invece con l’assetto tattico 4-3-3 con Calligaris tra i pali, pacchetto arretrato formato da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. Le due mezzali saranno Topalovic e Venturini con Zanchetta regista. In attacco De Pieri, Spinacce e Zouin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI INTER PRIMAVERA

Parte con i favori del pronostico l’Inter Primavera a 1.90 contro l’Empoli fissato a 3.45, poco meno del pareggio a 3.60. Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è dato a 1.55 e 2.20.

