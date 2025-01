Calciomercato Inter News: le operazioni in uscita

Il calciomercato Inter in questa sessione invernale è bloccato sia per una questione economica, sia perché la rosa è ritenuta abbastanza forte da non essere toccata per rinforzarla nell’immediato mentre sono le prossime stagioni l’obiettivo degli sforzi di Piero Ausilio e Beppe Marotta che infatti stanno lavorando per portare ad Appiano Gentile il talento argentino Tomas Perez el Newell’s Old Boys. Le operazioni del calciomercato Inter a cui però si sta più attenti sono quelle in uscita con quella di Davide Frattesi su tutte ma che difficilmente lascerà Milano in questa sessione di mercato, gli altri nomi di cui l’Inter potrebbe e vorrebbe disfarsi sono quelli di Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Tajon Buchanan, ma solo nel caso il canadese chiedesse la cessione per giocare di più.

I giocatori in uscita dall’Inter però non hanno molto calciomercato, soprattutto in questa sessione, e anche se ci fosse l’interesse di altri club non è detto che la squadra campione d’Italia li lasci partire, questo perché dalle loro cessioni si riuscirebbe a ricavare una piccola somma che non basterebbe per coprire i buchi in rosa lasciati dai loro addii, in particolare quelli nel reparto offensivo dove l’Inter pecca nelle alternative a Thuram e Lautaro Martinez, e se Taremi sarebbe sicuramente confermato, le cessioni di Arnautovic e Correa non permetterebbero di acquistare altri due attaccanti di livello, o uno se venisse richiamato dal prestito Francesco Pio Esposito che sta facendo molto bene in Serie B.

Calciomercato Inter News: la situazione Buchanan e il nuovo Brozovic

Discorso diverso per il calciomercato Inter è quello di Tajon Buchanan che la società non vorrebbe lasciar andare via ma che sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, complice il lungo infortunio rimediato in Copa America con il Canada, e che potrebbe richiedere di andare via per giocare di più. La sua cessione potrebbe anche essere solo in prestito per far ritrovare al ragazzo la titolarità per poi riportarlo alla base ma nel caso di un’offerta importante l’Inter lo lascerebbe andare, su di lui si è mostrata interessata la Roma il cui primo obiettivo per quel ruolo però è Saelemaekers, da riscattare dal Milan.

Oltre a Perez l’Inter punta forte per il futuro a Petar Sucic, un centrocampista croato capace di giocare davanti alla difesa e di impostare il gioco, come era per Marcelo Brozovic e ora Hakan Calhanoglu, individuato come sostituto migliore per il turco vista la poca affidabilità di Kristijan Asllani, evidenziata nelle ultime partite contro Milan in Supercoppa e Bologna nel recupero di campionato. Per il giocatore servono almeno 10 milioni con la Dinamo Zagabria che però ne chiede 15 ma con una via di mezzo il trasferimento si potrebbe chiudere nella prossima estate.