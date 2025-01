CALCIOMERCATO INTER, CLAMOROSO ADDIO DI CALHANOGLU?

Il calciomercato Inter potrebbe vedere un grosso cambiamento quest’estate. Hakan Calhanoglu infatti potrebbe salutare il capoluogo milanese dopo che qualche tempo fa aveva rifiutato il Bayern Monaco pur di restare a San Siro.

Adesso però le cose sono cambiate e i tanti infortuni patiti nell’ultimo periodo potrebbero essere il motivo per cui, in caso di offerta irrinunciabile, li centrocampista potrebbe partire. In ogni caso però la situazione non è così serena a centrocampo.

Come spiega Tuttosport, l’unico capace di garantire un rendimento costante è Barella. Calhanoglu e Mkhitaryan stanno avendo parecchi problemi e i vari Asllani, Zielinski e Frattesi non stanno garantendo prestazioni all’altezza.

Riguardo Calhanoglu, in caso di addio ci sarebbe tre giocatori individuati da Marotta per sostituirlo. Il primo è Nico Paz, il vero sogno di mercato nerazzurro, anche se bisognerà contrattare con il Real Madrid dunque tutt’altro che agevole.

Le alternative sono Samuele Ricci del Torino, dove il Milan è fortissimo e ci vorranno almeno 30-40 milioni dato che ha rinnovato da poco, e Petar Sucic. Il 21enne della Dinamo Zagabria potrebbe essere il colpo a sorpresa alla Brozovic.

CALCIOMERCATO INTER, ROMA SU FRATTESI. ASLLANI PIACE AL BOLOGNA

Il calciomercato Inter ruota sempre sugli stessi nomi. In particolare la coppia Frattesi-Asllani, entrambi vicini ad una possibile cessione per motivi differenti. Il primo vuole trovare più spazio, il secondo invece non convince.

Su Frattesi c’è forte la Roma, pronta ad un colpo a centrocampo dopo l’addio di Le Fée e quelli probabili di Pellegrini e Cristante, sempre meno all’interno del progetto giallorosso. Detto ciò, la squadra capitolina affonderebbe il colpo per Frattesi solo se la richiesta dovesse scendere.

Per quanto riguarda Asllani, il giocatore sta patendo anche le tante critiche fatte dai tifosi nerazzurri. Per questo cambiare aria potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. Su di lui c’è il Bologna di Vincenzo Italiano.