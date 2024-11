Batman Forever, diretto da Joel Schumacher

Domenica 10 novembre, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, andrà in onda il film fantastico e d’azione Batman Forever, del 1995, diretto da Joel Schumacher che due anni dopo girerà anche Batman & Robin, con George Clooney nei panni del Cavaliere Oscuro. Questa pellicola rappresenta un cambiamento stilistico per la serie, puntando su toni più colorati e leggeri rispetto ai capitoli precedenti diretti da Tim Burton, tanto da essere considerato un sequel standalone.

Il protagonista è Val Kilmer, che interpreta un Batman meno oscuro ma altrettanto risoluto. Dopotutto sono più gli antagonisti ad avere spessore in questo fumetto e accanto a lui troviamo un cast d’eccezione: Tommy Lee Jones nei panni di Due Facce, Jim Carrey in quelli dell’Enigmista. La femme fatale è invece Nicole Kidman che interpreta la psicologa Chase Meridian, affascinata dal Cavaliere Oscuro. La colonna sonora è di Elliot Goldenthal, autore di colonne sonore importanti come Alien³ e Michael Collins, e include brani iconici come Kiss from a Rose di Seal, che donano al film un’atmosfera vibrante, in perfetta sintonia con lo stile pop di Schumacher, fatto di scenografie vivaci e costumi colorati.

La trama del film Batman Forever: due super villain e un nuovo ragazzo da proteggere

Batman Forever ruota attorno al personaggio di Bruce Wayne (Val Kilmer), ancora alle prese con i traumi del passato e con il pesante fardello di proteggere Gotham City da nuove minacce. In questo capitolo, due nemici inediti fanno la loro comparsa: Due Facce (Tommy Lee Jones), l’ex procuratore distrettuale Harvey Dent, che dopo un tragico incidente ha sviluppato una personalità bifronte e un insaziabile desiderio di vendetta contro Batman, e l’Enigmista (Jim Carrey), un eccentrico e geniale ex scienziato della Wayne Enterprises.

Quest’ultimo, pieno di rancore verso Bruce Wayne, sviluppa un congegno tecnologico capace di manipolare le menti dei cittadini di Gotham, usando la sua invenzione per conquistare e sottomettere la città. In parallelo, Bruce incontra Dick Grayson (Chris O’Donnell), un giovane circense che perde tragicamente la propria famiglia per mano di Due Facce. Colpito dal dolore e dall’energia di Dick, Bruce decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva, dando vita a una nuova alleanza.

Dick diventa così Robin, spalla e protetto di Batman, pronto a supportarlo nella lotta contro il crimine. Insieme, Batman e Robin affrontano sfide pericolose e inseguono i loro nemici attraverso Gotham, impegnandosi per fermare i folli piani di distruzione. Il film alterna sequenze d’azione mozzafiato e spettacolari con momenti più intimi e di introspezione, dove Bruce si ritrova a fare i conti con i suoi demoni interiori, combattendo contro il desiderio di vendetta e la solitudine che derivano dal suo ruolo.

Batman Forever culmina in uno scontro finale avvincente, durante il quale Batman affronta i suoi nemici ma soprattutto se stesso, in un viaggio che lo porta a ridefinire la sua identità e i suoi valori, riconoscendo l’importanza delle sue scelte e della sua responsabilità come eroe e come uomo.