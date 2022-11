Batman Forever/ Su Italia 1 il film con Val Kilmer e Jim Carrey

Batman Forever, film di Italia 1 diretto da Joel Schumacher

Batman Forever è un film del 1995 di genere azione, fantascienza e di avventura, diretto da Joel Schumacher. L’opera cinematografica andrà in onda oggi, 13 novembre, su Italia 1 a partire dalle 14.30.

Il film Batman Forever è il sequel di Batman Il ritorno, realizzato nel 1992 e diretto da Tim Burton. Batman Forever è stato distribuito dalle case di produzione Warner Bros e Polygram Filmed Entertainment. La produzione è stata affidata a Tim Burton e a Peter MacGregor-Scott, la sceneggiatura a Lee Batchler, Janet Scott Batchler e ad Akiva Goldsman.

La fotografia è stata curata da Stephen Goldblatt, il montaggio da Dennis Virkler e da Mark Stevens, mentre le musiche sono state scelte da Elliot Goldenthal. Tra gli attori principali del cast ci sono Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Michael Gough, Debi Mazar, Chris O’ Donnell e Pat Hingle. Il film ha riscosso molto successo, essendo anche il sequel del film Batman e di Batman Il ritorno. Nel dettaglio ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar ed una a Golden Globes. Inoltre Batman Forever ha riscosso molti incassi: in Italia al Box Office il film ha ricevuto un compenso di circa 3,8 milioni di euro.

Dopo i successi riscossi nei precedenti film, la casa di produzione ha deciso di apportare un grande cambiamento per quanto riguarda la regia: Burton è stato sostituito da Joel Schumacher, e Batman è stato interpretato da Val Kilmer invece che da Michael Keaton. È stato realizzato con un budget di circa 100 milioni di dollari, utilizzando effetti speciali. È stato riscontrato un cambiamento anche nell’atmosfera creata nelle ambientazioni del film: Batman Forever presenta scenari molto colorati anche di notte e la comparsa delle scene risulta ironica e più leggera rispetto ai film precedenti.

Batman Forever, la trama del film

In Batman Forever Batman è il vigilante della città di Gotham ed è in realtà il ricco Bruce Wayne. Affianca la polizia nella caccia al criminale Due Facce, altra identità assunta dall’ex istituzione distrettuale Harvey Dent, che dopo essere stato sfigurato con l’acido dal boss mafioso Salvatore Maroni è rimasto con la parte sinistra della faccia sfigurata.

Il criminale è convinto che il fautore dell’azione sia proprio Batman e tenta di ucciderlo mentre quest’ultimo cerca di prenderlo durante una rapina in banca. Il giorno dopo Bruce incontra Edward Nigma durante l’ispezione della sua azienda, e gli vuole mostrare la sua ultima creazione, un dispositivo in grado di manipolare le attività celebrali delle persone per vedere meglio la televisione.

Bruce non finanzia il progetto e di conseguenza Edward Nigma furioso della scelta, decide di sequestrare un collega di Bruce, attuando la sua vendetta. Mentre Bruce sta assistendo ad uno spettacolo con la fidanzata, irrompe Due Facce, che uccide i genitori di Richard Dick Grayson, un bambino che lavora nel circo e che sarà ospitato da Bruce nella sua abitazione. Dopo questo episodio, si susseguono una serie di scontri con i due criminali Due Facce e Edward Nigma contro Batman affiancato da Robin. Infine Nigma sarà catturato dall’eroe e ricoverato nel manicomio di Arkham.











