Batman v Superman Dawn of Justice/ Video, su Italia 1 il film con Ben Affleck

Batman v Superman Dawn of Justice in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 16 gennaio, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros con soggetto scritto da Jerry Siegel, Bob Kane, Joe Shuster e Bill Finger, la sceneggiatura è di Chris Terrio e David S. Goyer mentre la regia è stata affidata a Zack Snyder. Il montaggio è stato realizzato da David Brenner, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer mentre i costumi di scena indossati dagli attori sono di Michael Wilkinson. Nel cast figurano Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diana Lane, Laurence Fishburne e Jeremy Irons.

Batman v Superman Dawn of Justice, la trama del film

Ecco la trama di Batman v Superman Dawn of Justice. Dopo la terribile battaglia che si è consumata nella città di Metropolis, il mondo è particolarmente diviso tra coloro che vedono in Superman una sorta di supereroe che può venire in loro aiuto e chi invece qua lo vedono come una minaccia degli bene dell’umanità. Tra coloro che vorrebbero eliminare Superman dalla faccia della terra sicura anche il potente ricco imprenditore Bruce Wayne che nella sua città di Gotham City da oltre 20 anni sta combattendo il crimine sotto la maschera di Batman. Superman D’altro canto ora veste i panni di Clark Kent, ossia un giovane giornalista al quale è stato affidato il compito di scoprire maggiori informazioni proprio sul conto di Batman. Come se non bastasse, Clark non ha mai visto di buon occhio Batman per i suoi modi di agire che lo avvicinano ad una sorta di giustiziere mascherato al di sopra delle legge. Insomma sembrano esserci tutte le presenze per poter assistere ad uno scontro tra Batman e Superman mentre nel frattempo il giovane e ricco imprenditore americano Lex Luthor è riuscito grazie alle sue conoscenze e al suo denaro è riuscito ad ottenere il corpo privo di vita del generale Zod ucciso da Superman ed alcuni frammenti del pianeta Krypton. Luthor sta cercando di costruire una potente arma biologica che possa permettergli di uccidere Superman. Insomma, un tutti contro tutti che tuttavia avrà come principale conseguenza quella di mettere a rischio l’intera umanità.

Il trailer di Batman v Superman Dawn of Justice





© RIPRODUZIONE RISERVATA