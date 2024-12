La banda dei Babbi Natale, diretto da Paolo Genovese

Martedì 10 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia del 2010 dal titolo La banda dei Babbi Natale. Il film è diretto dal regista Paolo Genovese, nel suo primo progetto come unico film maker dopo Incantesimo napoletano (2002) e Nessun messaggio in segreteria (2005) entrambi co-diretti con Luca Miniero. I protagonisti sono interpretati dal trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, diventati famosi grazie a lungometraggi come Tre uomini e una gamba (1997), Chiedimi se sono felice (2000) e Tu la conosci Claudia? (2004).

Nel cast del film La banda dei Babbi Natale anche Angela Finocchiaro, vincitrice del David di Donatello per La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico; Giovanni Esposito, che aveva già lavorato con il trio in La leggenda di Al, John e Jack; Lucia Ocone, che recentemente ha preso parte all’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori; infine Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio che ha preso parte a numerosi loro progetti, tra cui Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia? e Il cosmo sul comò.

La trama del film La banda dei Babbi Natale: un equivoco che diventa l’occasione per cambiare vita

La banda dei Babbi Natale è ambientato nella città di Milano la notte di Natale. È qui che tre grandi amici (Aldo, Giovanni e Giacomo) vengono arrestati poiché sospettati di essere colpevoli di un furto avvenuto in un appartamento della zona. Il trio viene quindi portato presso la stazione di polizia, dove il commissario è pronto a tutto pur di dimostrare la loro colpevolezza, poiché da tempo la città è vittima di questi continui furti e i criminali sono sempre riusciti a sfuggire.

I ladri sono diventati famosi poiché portano a segno i loro colpi vestiti da Babbo Natale e, per puro caso, anche i tre protagonisti indossano questo costume, proprio per questo motivo sono finiti al centro di questo terribile equivoco.

Aldo, Giovanni e Giacomo iniziano quindi a ripercorrere le ultime 24 ore trascorse nel tentativo di dimostrare la loro innocenza.

Scopriamo così che Aldo è un fannullone che viene mantenuto dalla sua fidanzata Monica e che trascorre le sue giornate tra la passione per il gioco delle bocce e quello per la cucina.

Giovanni, invece, sta portando avanti una doppia vita: da un lato è il marito felice di Marta, mentre dall’altra è il promesso sposo di Veronica, la sua amante.

Infine Giacomo è un uomo che ha deciso di trascorrere la propria esistenza in completa solitudine dopo la perdita della sua amata moglie Aurora.

Cosa è successo ai tre uomini per farli finire per strada la notte di Natale vestiti da Santa Claus? Riusciranno a dimostrare la loro innocenza e a far arrestare i veri colpevoli? E cosa succederà nelle loro vite così complicate?