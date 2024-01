Battesimo di Gesù/ Oggi, domenica 7 gennaio 2024, si chiude con le festività natalizie cristiane

In questo 2024, il Battesimo di Gesù cade nel giorno di domenica 7 gennaio 2024. Questo evento viene ricordato nel calendario romano attraverso un vero e proprio rito che ricorre nella domenica immediatamente dopo il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania del Signore. Con questa celebrazione, di fatto, si conclude il Tempo di Natale e inizia quello Ordinario.

Epifania del Signore/ Oggi, 6 gennaio 2024, si celebra l'Adorazione dei Magi e altre manifestazioni di Gesù

Si tratta di un evento raccontato in ben tre Vangeli: secondo Marco, Matteo e Luca e fa riferimento a quanto accaduto nel momento in cui Gesù, in età adulta, incontra Giovanni Battista e riceve il battesimo nelle acque del fiume Giordano. La vicenda viene raccontata e narrata dai Vangeli sinottici mentre il Vangelo secondo Giovanni non fa alcuna menzione a questo evento, ma si limita soltanto a evidenziare la testimonianza riportata da Giovanni Battista, circa la discesa dello Spirito Santo su Gesù.

Sant'Angela da Foligno/ Oggi, 4 gennaio 2024, si ricorda la mistica e teologa del Terzo Ordine Francescano

Il Battesimo di Gesù: come tutti, si fece battezzare da San Giovanni Battista

I riferimenti sono relativi alla consuetudine di Giovanni Battista nel battezzare tutte le persone che volevano redimersi dai peccati utilizzando le acque del fiume Giordano. Secondo quanto riportato dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Gesù si stava recando dai territori della Galilea, e in particolar modo a Nazareth, verso le sponde del fiume. Lì incontra Giovanni Battista che era acche suo cugino. Nel momento in cui esce dalle acque dopo il battesimo, Gesù vede dinanzi a sé aprirsi i cieli e discendere lo Spirito Santo sotto forma di Colomba.

San Silvestro I/ Oggi, 31 dicembre 2023, si ricorda il primo Papa di una Chiesa libera dalle persecuzioni

La versione invece riportata dal Vangelo secondo Matteo è leggermente differente. Si parla di un tentativo da parte di Giovanni Battista nel far desistere Gesù dall’intendimento di essere battezzato, evidenziando come invece sarebbe dovuto avvenire l’esatto contrario. Le due versioni sono però concordi nel raccontare quanto succede una volta che Gesù esce dalle acque e vede scendere dal cielo la colomba. Nella terza versione, quella del Vangelo secondo Luca, ci sono alcuni accenni che evidenziano come l’intero popolo si fosse recato nei pressi del fiume Giordano per farsi battezzare e lo stesso era avvenuto anche per Gesù. Ci sono congruenze anche per quanto riguarda la discesa dello Spirito Santo, sempre sotto forma di Colomba nel momento in cui il popolo si era raccolto in preghiera.

Gli altri Santi del giorno

Nel giorno del 7 gennaio di ogni anno invece, si commemorano e ricordano anche diversi santi e beati che si sono fatti apprezzare durante la loro vita terrena. Tra questi ci sono San Raimondo, San Polieuto, San Luciano, San Valentino vescovo di Pavia, San Ciro, San Canuto, San Giuseppe Tuan, la Beata Maria Teresa Haze e il Beato Ambrogio Fernandes.











© RIPRODUZIONE RISERVATA