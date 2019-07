Battiti Live 2019, Trani/ Diretta e scaletta cantanti: da Martina Attili a Giordana Angi

Battiti Live arriva la tappa di Trani su Italia 1

Oggi, mercoledì 24 luglio, va in onda la terza tappa di Battiti Live su Italia Uno. La serata si svolge a piazza Quercia, precisamente a Trani. Il direttore artistico Alan Palmieri conduce lo spettacolo al fianco di Elisabetta Gregoraci. Ma partiamo subito con la scaletta, svelando che l’apertura e la chiusura dello spettacolo saranno affidati a un duetto. Le opzioni sono tre: il rapper Shade con la cantante pop Federica Carta, Mr Rain & Martina Attili e Benji & Fede. Tanti gli artisti protagonisti nella tappa di Trani. Ci saranno Le Vibrazioni, Nek, Irama, Annalisa, Sergio Sylvestre, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Bianca Atze. In scaletta anche i Giant Rooks, band internazionale proveniente dalla Germania, Rocco Hunt e Jake la Furia. Fisso l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo prodotto in esclusiva per Battiti Live.

Battiti Live 2019, tappa a Trani: le parole di Marco Montrone

Marco Montrone, presidente di Radionorba, sottolinea come il cast di Battiti Live 2019 sia estremamente diverso rispetto alle tappe precedenti: “Eccezione fatta per Irama, che riaccogliamo con grande entusiasmo dopo la splendida performance di Vieste, sarà un cast completamente nuovo rispetto alle prime due puntate e come sempre di primissimo livello su tutti i target”. Riguardo la serata tesse le lodi ad una delle città più belle della Puglia: “A Trani torniamo con grande piacere, mancavano da qualche anno, è indiscutibilmente una delle città più belle della Puglia e della stessa uno dei simboli più riconosciuti in Italia e all’estero. – così aggiunge – Sarà una cornice straordinaria per lo show e la valorizzaremo anche con le riprese aeree realizzate con due droni che ci restituiranno in diretta immagini mozzafiato perché per noi location e pubblico contribuiscono in egual misura al cast artistico al raggiungimento della cifra stilistica dello show che vogliamo”.

