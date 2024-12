Enrico Nigiotti, chi è il cantante ed ex volto di Amici

Tra gli ospiti della puntata odierna di Amici troveremo anche Enrico Nigiotti, il noto cantante livornese ed ex concorrente di Amici sarà di scena nel programma di Maria De Filippi, nel quale tornerà nei panni di ospite. Qualche tempo fa il cantante si è raccontato in quel di Verissimo, da Silvia Toffanin, parlando anche della sua storia d’amore con la fidanzata Giulia, con la quale però non sembra avere intenzione di convolare a nozze:

Enrico Nigiotti ha infatti confessato di avere molto a cuore la fidanzata e i figli Duccio e Maso: “Nessun matrimonio, non farei nulla per rovinare la mia famiglia, ma non mi sposerò mai, l’amore è una promessa che io voglio mantenere” ha raccontato il cantante toscano che ha poi svelato di aver scoperto a sorpresa che dalla compagna avrebbe avuto due gemelli.

Enrico Nigiotti e il legame speciale con Livorno: “Lascia spazio all’immaginazione”

Una carriera ormai da diversi anni in ascesa, tutto nel segno della sua Livorno, Enrico Nigiotti si è raccontato in diverse interviste negli ultimi anni e quasi sempre ha voluto rimarcare il suo legame con la città toscana nella quale è cresciuto.

“Essendo nato in una città come Livorno, per me il mare è un punto di riferimento molto importante, perchè lascia tanto spazio all’immaginazione, ti fa vedere dove inizia ma mai dove finisce. Adoro immaginare, forse questa è una caratteristica che può accomunare le mie canzoni alla favole” ha raccontato il cantautore in una intervista concessa a Recensiamo Musica. Oggi sarà ospite ad Amici e l’occasione sarà quella giusta per raccontare anche il suo ultimo brano Tu sei per me, che va a unirsi ai tanti progetti lanciati negli anni dall’artista toscano, pronto ancora una volta a emozionare i suoi fan.

