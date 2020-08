Battiti Live 2020, 4a puntata/ Scaletta e diretta: da Gabbani a Le Vibrazioni

Dopo la pausa di Ferragosto torna su Italia 1 l’appuntamento con la musica di Battiti Live. Oggi, 24 agosto, in prima serata, va in onda la quarta puntata di ‘Radionorba Vodafone Battiti Live’, come sempre condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche quella di stasera si prospetta una serata ricca di ospiti e di tormentoni tipicamente estivi. Il pubblico di Italia 1 ballerà sulle note di Irama con la sua ‘Mediterranea’, Annalisa con ‘HouseParty’. Ritroveremo poi sul palco Francesco Gabbani con il brano ‘Il sudore ci appiccica’ oltre ad un medley dei suoi più famosi successi. E ancora Stash e i The Kolors con ‘Non è vero’, Clementino con ‘Como Suena El Corazón’ di Gigi D’Alessio in una nuova versione rap. Sul palco arriverà poi anche lo stesso Gigi. A Battiti Live anche Alberto Urso, che si presenterà con un braccio totalmente immobilizzato a causa di un incidente e canterà la sua versione di “Quando, quando, quando”.

Battiti Live 2020, i cantanti della quarta puntata

L’appuntamento con la quarta puntata di Battiti Live, in onda stasera su Italia 1, prosegue con la performance live de Le Vibrazioni con la nuovissima ‘Per fare l’amore’. Ma arriva anche Chadia Rodriguez con Federica Carta per ‘Bella così’. E, ancora, Shade, Mr Rain, Emma Muscat, Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre. Ci saranno inoltre delle esibizioni “in collegamento” da altre location pugliese. In queste ritroveremo: J-Ax da una spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra con il loro ‘Ciclone’ da Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella cornice dei trulli di Alberobello. Appuntamento a questa sera, su Italia 1, alle 21.10 circa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA