BATTITI LIVE 2020 COMPILATION/ Scaletta e diretta 22 settembre: da Elodie a Dotan

BATTITI LIVE 2020 COMPILATION, LE ANTICIPAZIONI DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO

L’estate è ufficialmente finita, l’autunno è arrivato ma Italia 1 ha deciso di dedicare al pubblico a casa un ultimo sprazzo della bella stagione. Torna infatti in onda Battiti Live 2020 con il meglio della musica di questa caldissima estate. Ricordiamo che l’appuntamento è alle ore 21 circa su Italia 1 mentre successivamente la puntata sarà disponibile on demand anche su Mediaset Play. Inoltre sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether. Tanti gli artisti di cui potremo rivivere le esibizioni: dalla grande protagonista dell’estate Elodie alla scoperta Dotan, passando per Alberto Urso e la vincitrice dell’ultimo Amici Gaia. Una serata all’insegna della bella musica. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ULTIMO APPUNTAMENTO CON ‘LA MUSICA DELL’ESTATE’

Martedì 22 settembre, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con la grande musica di Battiti Live 2020. Dopo il grande ottenuto con le le varie puntate, Italia 1 ha deciso di regalare una serata di grande musica ai propri telespettatori trasmettendo la compilation dell’edizione 2020 che si è svolta interamente ad Otranto, nella splendida cornice del Castello Aragonese. Elisabetta Gregoraci, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e Alan Palmieri torneranno così a presentare i grandi artisti della musica italiana che, durante l’estate, hanno fatto cantare e ballare tutto il pubblico della kermesse musicale di Radionorba.Oltre a rivedere le esibizioni sul palco centrale di Otranto, sarà possibile rivedere anche alcune esibizioni on the road: Piero Pelù da Castel del Monte ad Andria, Francesco Renga da Vieste, Nek da Brindisi, Le Vibrazioni da Taranto, Gaia da Alberobello e Aiello da Trani. Battiti Live 2020 compilation prenderà il via alle 21. La serata potrà essere seguita sia su Italia 1 che on demand anche su Mediaset Play.

LA SCALETTA DI BATTITI LIVE 2020 COMPILATION

Quali esibizioni saranno riproposte nel corso della serata di Battiti Live 2020 Compilation? Non mancheranno Alessandro Amoroso e i Boomdabash che, con Karaoke, hanno fatto ballare tutti portando a casa l’ennesimo successo con il brano che è diventato una vera hit. Spazio, poi, a Rocco Hunt con i Boomdabash e J-Ax in “Ti volevo dedicare”, Rocco Hunt e Ana Mena con il brano “A un passo dalla luna”, Baby K con “Non mi basta più” e “Da zero a cento”, J-Ax con “Una voglia assurda”. Grande spazio, poi ad Elodie che si esibirà prima con Takagi & Ketra sulle note di “Ciclone” e poi da sola con “Guaranà”.Takagi & Ketra si esibiranno anche insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”. E ancora Elettra Lamborghini con “Musica” che, con Giusy Ferreri, poi, regalerà anche il singolo “La Isla”, Fedez con “Bimbi per strada” e, insieme a Cara con “Le feste di Pablo”, Dotan con “Numb”, Irama con “Mediterranea” e “Nera”. Non mancherà il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato con “Fai Rumore” e “Un’altra estate”, Fred De Palma con Anitta in “Paloma” e “Una volta ancora”, Annalisa con “House Party”. Il pubblico di Italia 1, poi, tornerà a ballare con la grande energia di Francesco Gabbani con “Il sudore appiccica” e “Occidentali’s Karma”. Sarà poi la volta di Nek con “Lascia che io sia” e “Almeno stavolta”, Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Star”, The Kolors con un medley, Gigi D’Alessio e Clementino con “Como suena el corazon”. A rendere emozionante l’atmosfera, poi, sarà la chitarra di Fabrizio Moro che tornerà ad incantare tutti con “Il senso di ogni cosa”. Si tornerà a ballare con Danti e Raf con “Liberi”, con un medley di Shade. Con Ermal Meta si tornerà a guardare con ottimismo al futuro sulle note di “Finirà bene”. Infine, spazio ad Alberto Urso con “Quando quando”, Ernia con “Superclassico” e Gabry Ponte.



