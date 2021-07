Battiti Live 2021, 1a puntata/ Diretta Italia 1 e scaletta cantanti: Gregoraci e il suo tormentone

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA BATTITI LIVE 2021: ECCO COSA SUCCEDERÀ

Andrà in onda da stasera su Italia 1 l’edizione 2021 di Battiti Live, la nota kermesse musicale pugliese divenuta ormai un must quando arriva l’estate. La puntata di oggi, registrata lo scorso 25 giugno, regalerà tantissima musica e nel contempo grandi emozioni, a cominciare dal brano inedito dei due conduttori, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Si tratta di una classica hit tutta estiva dal titolo “Anno Zero”, con sonorità reggaeton, e che vedrà l’ex moglie di Flavio Briatore per la prima volta nelle nuove vesti di appunto cantante. Non si tratta comunque di una novità visto che negli ultimi tempi numerose showgirl si sono approcciate alla musica, basti pensare a Valeria Marini, ma anche a Pamela Prati, giusto per citare i due esempi più noti.

SANGIOVANNI E IRAMA SCALDANO L’ARENA A BATTITI LIVE 2021

Ovviamente il clou della prima puntata di oggi di Battili Live 2021 saranno le esibizioni dei numerosi cantanti sul palco dell’arena di Otranto, a cominciare da quello che probabilmente è l’idolo della stragrande maggioranza dei giovani in queste settimane, leggasi Sangiovanni. Direttamente da Amici de Maria de Filippi con il suo brano “Malibu”, già in vetta alle classifiche delle radio e degli streaming musicali, l’artista veneto regalerà anche dei momenti piccanti rispondendo alle domande delle fan presenti in Puglia, a cominciare da un invito sotto le coperte… Fra i tanti cantanti in scaletta questa sera anche Irama, altro amatissimo soprattutto dal gentil sesso, che scalderà la platea pugliese con la sua ultima hit “Melodia proibita”, ma anche con “La genesi del tuo colore”, quindi non mancheranno tutti gli altri protagonisti della musica estiva, da Fedez a Baby K, passando per Annalisa, Takagi & Ketra, Boombadabash e molti altri ancora.

BATTITI LIVE 2021, 1A PUNTATA: LA SCALETTA E GLI ARTISTI

Ma vediamo la scaletta nel dettaglio della prima puntata di Battiti Live 2021, esordio che scatterà con uno dei grandi tormentoni di queste settimane, leggasi “Mille”, brano partorito da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il marito di Chiara Ferragni, dopo aver salutato l’Orietta nazionale e Achille Lauro, resterà sul palco per intonare “Bimbi per strada”, pezzo del 2020, e quindi “Chiamami per nome” assieme a Francesca Michielin, il brano che i due hanno portato all’ultimo Festival di Sanremo. Toccherà quindi alla stessa Francesca Michielin in solitaria con “Vulcano”, poi il già citato Irama, quindi Boombadabash, poi Baby K con “Mohicani e Don’t Worry”, Giusy Ferreri, Sangiovanni, poi AnnalisA in tandem con Federico Rossi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Coma Cose, Mara Sattei, Arianna, e per finire, Andrea Damante. Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, INFINE, spazio a Dotan con la sua Mercy, e Master Kg con la mitica Jerusalema.



