Battiti live 2021, 5a puntata/ Scaletta cantanti, diretta streaming: Mengoni ospite

Quinto ed ultimo appuntamento con Battiti Live quello che si registrerà oggi, sabato 3 luglio. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci si preparano a tornare in scena in una bellissima location pugliese e a presentare tanta musica che ci accompagnerà nel corso di questa calda estate. Battiti Live ha avuto inizio il 25 giugno, andando poi avanti per 5 serate (il 27 e 29 giugno, il 1 luglio e l’ultima oggi, sabato 3 luglio). Non sono mancati colpi di scena e sorprese sul palco, e c’è anche chi ha voluto ricordare la recente e prematura scomparsa di Michele Merlo. Ricordiamo che anche il quinto ed ultimo appuntamento di Battiti Live andrà in onda in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba o sul sito degli organizzatori in streaming al link. Lo vedremo in Tv anche su Italia 1 a partire dalla metà di luglio.

Ma quali saranno gli ospiti della quinta puntata di Battiti Live 2021? Chi salirà sul palco questa sera? Stando a quanto anticipa il portale diregiovani.it, gli artisti che saliranno sul palco questa sera ad Otranto sono: Marco Mengoni, Fabio Rovazzi, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt e Ana Mena. Ritroviamo poi Anna Tatangelo, Emma Muscat e Astol, Oscar Anton, Vhelade. Da Amici ascolteremo Enula, poi i The Kolors; e ancora ci sarà Shiva, Gaia, Lorenzo Fragola, J-Ax e Jake La Furia, Cedraux. Reduci dal grande successo del Festival di Sanremo ci saranno anche Colpaesce Dimartino. Torna sul palco col suo nuovo tormentone estivo Giusy Ferreri così come Takagi e Ketra. Infine, sempre dall’ultima edizione di Amici, salirà sul palco Tancredi. C’è grande attesa soprattutto per l’arrivo di Marco Mengoni che, dopo una lunga assenza, torna alla grande col singolo “Ma stasera”.

Battiti Live 2021: le esibizioni on the road e il look della Gregoraci

Non mancheranno anche in questa quinta puntata di Battiti Live 2021 le esibizioni ‘on the road‘. A cantare in questo caso saranno: Fedez e Orietta Berti da Gallipoli; Boomdabash e Baby K da Brindisi e, infine, Sangiovanni da Santa Maria di Leuca. Non mancheranno gli interventi di Mariasole Pollio che, anche quest’anno, torna a Battiti per delle brevi interviste ad alcuni degli artisti che si avvicenderanno sul palco. Occhi puntati anche per l’ultimo look che Elisabetta Gregoraci sfoggerà a Battiti Live. In queste puntate ha indossato abiti dai scolori accesi, come quello rosa, mentre nella quarta puntata ha deciso di indossare un abito corto e bianco con un’ampia scollatura. Cosa indosserà per il gran finale?

