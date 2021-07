Battiti Live 2021, 2a puntata/ Diretta Italia1 e scaletta: Alessandra Amoroso star

Battiti Live 2021, anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata, oggi, martedì 20 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Battiti Live 2021. La seconda puntata in onda questa sera è stata registrata presso il Castello Aragonese di Otranto lo scorso 27 giugno. La puntata di oggi dell’evento musicale più atteso dell’estate e che ha sostituito l’amatissimo Festivalbar regalerà, come sempre, grande musica, divertimento, ma anche tante emozioni. Al timone dello show ci sarà l’ormai collaudata coppia artistica formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, anche questa sera, regaleranno ai telespettatori la loro performance canora sulle note del brano “Anno Zero”.

Anche questa sera non mancheranno le esibizioni on the road che, per l’occasione, avranno come location Martina Franca per Malika Ayane, Gravina di Puglia per i Pinguini Tattici Nucleari e Vieste per Shiva.

Fedez e Alessandra Amoroso star della seconda serata di Battiti Live 2021

I momenti clou della seconda puntata di Battiti Live 2021 avranno come protagonisti Fedez e Irama, star indiscusse dell’estate 2021. Fedez tornerà sul palco del Castello Aragonese di Otranto con Orietta Berti e, durante l’esibizione, non mancherà un piccolo contrattempo con il rapper che si fermerà per cambiare il microfono. La seconda puntata di Battiti, però, sarà aperta da una beniamina del pubblico pugliese come Alessandra Amoroso che, nel tornare a calcare il palco, non nasconderà la propria emozione. «Mi scoppia il cuore, è emozionante, un’emozione bellissima, stupenda. Nonostante le mascherine e il canto sono lì che si dimenano e cantano. Sorriso Grande? Nasce da un momento delicato», saranno le parole della cantante salentina.

Battiti Live 2021, 2a puntata: la scaletta e gli artisti

Non solo Fedez e Alessandra Amoroso. Durante la seconda puntata del Battiti Live 2021 saranno tanti gli artisti che si alterneranno sul palco. A far ballare i telespettatori di Italia 1, così, ci penseranno J-Ax e Jack La Furia con la loro “Salsa”. Spazio, poi, agli ex allievi di Amici Aka7even con “Loca”; Gaia con la sua “Boca” e Tancredi con “Las Vegas”. E ancora, sul palco, si alterneranno: Fred De Palma con “Ti raggiungerò”; i Sottotono con “Ma-stroianni”; Gigi D’Alessio con “Assaje”; Ermal Meta con “Uno”; La Rappresentante di Lista, Gio Evan, Boro Boro con Cara con “Que Tal”, e Jasmine Carrisi con la sua “Calamite”. Infine, nel corso della serata vedremo anche Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi.

