Battiti Live 2021, 4a puntata/ Scaletta e diretta streaming Italia1: l’omaggio a Michele Merlo

Nuovo appuntamento con Battiti Live 2021 che torna in onda questa sera su Italia 1 con la quarta puntata registrata presso il Castello Aragonese di Otranto lo scorso 2 luglio. Sul palco, come sempre, ci saranno ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci pronti ad infiammare i telespettatori con la loro hit “Anno zero” per poi lasciare spazio ai grandi artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco per tutta la serata. Tra il pubblico, inoltre, spazio a Mariasole Pollio pronta a soddisfare la curiosità dei fan ponendo domande ai vari cantanti. Anche questa sera, il palco del Battiti Live 2021 sarà infiammato da ospiti internazionali come il dj tedesco Topic, che con “Breaking me”. Questa sera, inoltre, farà ballare tutti anche con “Your Love” e “Chain my heart”. Ci sarà, inoltre, anche Alice Merton.

L’omaggio a Michele Merlo tra i momenti più attesi

Tra i momento più attesi della quarta puntata di Battiti Live 2021 c’è sicuramente quello dedicato ad Aka7even. L’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi che, con la sua musica, sta scalando tutte le classifiche italiane, dopo essersi esibito sulle note di “Mi manchi”, ha dedicato il brano a Michele Merlo, ex allievo di amici venuto a mandare lo scorso 6 giugno. “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”, ha detto Aka7even. Sarà un momento molto emozionante il cui video, dopo la registrazione della puntata, ha immediatamente fatto il giro del web arrivando anche ai genitori di Michele con la signora Katia che ha poi ringraziato Aka7even.

Gli altri artisti della serata, la scaletta della quarta putanta di Battiti Live 2021

Gli altri artisti della quarta puntata di Battiti Live 2021 sono: Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia, Rkomi; Gaudiano che si esibirà con “Polvere da sparo” e con l’ultimo singolo “Ri-mani”; Aiello; Braco e Luna; Icon 808; Giacomo Urtis con il nuovo esilarante singolo “Gossip”; Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy e Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilla, Noemi e Carl Brave.I protagonisti delle esibizioni on the road, invece, sono: Annalisa che si esibirà da Grottaglie, La Rappresentante di lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Come vedere Battiti Live in diretta streaming

La quarta puntata di Battiti Live 2021 può essere seguita in tv, a partire dalle 21.25 su Italia 1, ma anche in diretta streaming tramite l’App Mediaset Play, disponibie per qualsiasi dispositivo. La diretta streaming può anche essere seguita da pc. In quest’ultimo caso non è necessario scaricare l’applicazione, ma è sufficiente collegarsi al sito MediasetPlay cliccando qui. La puntata in onda questa sera, inoltre, potrà essere vista poi in replica giovedì 5 agosto alle 21.10 su La 5 e sabato 29 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.



