Battiti Live 2021, 5 puntata/ Diretta e scaletta Italia1: lacrime della Gregoraci

Battiti live 2021: anticipazioni e diretta quinta puntata

Martedì 10 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette la quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2021 registrata presso il Castello Aragonese di Otranto lo scorso 3 luglio. Dopo quattro serata di musica e divertimento, questa sera, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri delizieranno il pubblico di Italia 1 con un’altra, grande serata animata da alcuni degli artisti italiani più amati dal pubblico. Nel corso della serata non mancheranno i momenti emozionanti. A commuoversi, in particolare, sarà Elisabetta Gregoraci che, prima dei saluti finali, si lascerà andare ad un discorso di ringraziamento. “Noi siamo arrivati alla fine di questa edizione, siamo stati insieme per cinque puntate ed è stato bellissimo. Grazie di cuore all’Arena e grazie ad Alan per queste cinque puntate insieme. Io vi amo!”.

Alessandra Amoroso, Fedez e Orietta Berti tra gli artisti più attesi

Tra gli artisti più attesi dell’ultima puntata di Battiti Live 2021 c’è sicuramente Alessandra Amoroso, accolta da un pubblico entusiasta. A casa sua, la cantante salentina trascinerà il pubblico del Castello Aragonese e i telespettatori di Italia 1, pronti a cantare sul divano di casa. Nella serata finale non poteva mancare la presenza di due artisti dell’estate 2021 come Fedez e Orietta Berti che strapperanno gli applausi anche dei conduttori. “Che canzone meravigliosa”, commenteranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. L’attesa più grande, però, è sicuramente per Marco Mengoni, ospite d’onore dell’ultima, attesissima puntata di Battiti Live 2021.

Tutti gli artisti sul palco della serata finale di Battiti Live 2021

Non solo alessandra Amoroso, Fedez, Orietta Berti e Marco Mengoni. Questa sera, sul palco del Castello Aragonese di Otranto, si alterneranno anche: Fabio Rovazzi, Rocco Hunt e Ana Mena, Anna Tatangelo, Emma Muscat e Astol, Oscar Anton, Vhelade, Enula, The Kolors; Shiva, Gaia, Lorenzo Fragola, J-Ax e Jake La Furia, Cedraux, Colpaesce Dimartino, Giusy Ferreri, Takagi e Ketra e Tancredi. Anche questa sera ci saranno le esibizioni on the road ovvero Dedez e Orietta Berti da Gallipoli; Boomdabash e Baby K da Brindisi e, infine, Sangiovanni da Santa Maria di Leuca.

Come vedere in streaming l’ultima puntata di Battiti Live 2021

La puntata di Battiti Live 2021 di questa sera potrà essere seguita su Italia 1 a partire dalle 21.25, ma anche in diretta streaming collegandosi a Mediaset play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La puntata in onda questa sera, inoltre, potrà essere vista poi in replica giovedì 12 agosto alle 21.10 su La 5. Tante le modalità, dunque, per non perdere l’ultima serata di grande musica prima dell’appuntamento dedicato alla compilation di Battiti prevista per la settimana prossima, sempre su Italia 1.



