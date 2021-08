BATTITI LIVE 2021 COMPILATION/ Diretta e cantanti: Alan Palmieri “stasera il meglio!”

Il programma musicale più amato dell’estate, Battiti Live, volge ufficialmente al termine con la serata di oggi 19 agosto. I due degni padroni di casa, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in queste ore hanno voluto ribadire nuovamente l’appuntamento con la speciale puntata ribattezzata “compilation”, ovvero una sorta di “meglio di” con alcuni dei momenti più emozionanti ed indimenticabili delle precedenti puntate di Battiti.

Tanta musica ma anche tanto intrattenimento grazie al programma in onda su Italia 1, in prima serata. Attraverso le sue Instagram Stories, Alan ha rinnovato l’appuntamento scrivendo: “Lo speciale con tutto il meglio di Battiti Live 2021 stasera su Italia 1”. Nella foto postata, le immagini salienti che lo vedono protagonista sul palcoscenico insieme all’inseparabile collega Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, intanto, continua a godersi le sue meritate vacanze estive ma anche lei, attraverso i suoi social, dà l’appuntamento a questa sera invitando i suoi numerosi fan a sintonizzarsi sulla rete giovane di casa Mediaset e condividendo le immagini dei suoi follower sull’imperdibile serata all’insegna della musica. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Battiti Live 2021 compilation: tornano i cantanti e i momenti più belli di questa edizione

Stasera chiude ufficialmente questa edizione di Battiti Live, il programma che ha proposto in cinque appuntamenti le migliori hit estive di questo 2021. La puntata speciale, in onda questa sera 18 luglio su Italia 1, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, riproporrà alcuni dei momenti più belli ed esilaranti di questa edizione. Nel corso della serata sarà quindi possibile rivedere e ascoltare vari artisti della scena nazionale ed internazionale.

Come è noto, le puntate vengono trasmesse in differita di qualche settimana. La manifestazione è partita ufficialmente in Puglia lo scorso 25 giugno con le puntate registrate in posti diversi. Gli storici conduttori sono stati coaudiuvati dall’attrice e youtuber Mariasole Pollio.

Battiti Live 2021 compilation, tutti i cantanti della puntata speciale

Il cast artistico dell’edizione Battiti Live 2021 è stato molto ricco. Oltre alle esibizioni sul palco ci sono state le performance on the road in posti come Gallipoli, Brindisi e Santa Maria di Leuca. Intanto, il profilo ufficiale Instagram di Radio Noirba ha svelato tutti gli artisti che rivedremo nella puntata di oggi, 19 agosto. Lo speciale ci riproporrà Arisa, i Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Alice Merton, i Boomdabash, i The Kolors, Carl Brave, Clementino, Coma_Cose, Colapesce e Di Martino, Deddy, Alvaro Soler, Dotan, Elettra Lamborghini, Aka7even, Emma, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Federico Rossi, Fedez, Bob Sinclair, Francesca Michielin.

E ancora rivedremo sul palco Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax & Jack la Furia, La Rappresentante di Lista, Mahmood, Marco Mengoni, Master KG, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Noemi, Orietta Berti, Sangiovanni, Purple Disco Machine, Rkomi, Tancredi, Shade, Sophie anad the Giants, Takagi&Ketra e Giusi Ferreri, Ariete, Baby K, Ana Mena e Rocco Hunt, Fabio Rovazzi.

I saluti di Elisabetta Gregoraci al pubblico di Battiti Live 2021

Ricordiamo, infine, che la quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2021 è andata in onda martedì 10 agosto su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. In occasione dell’ultimo appuntamento, Elisabetta Gregoraci ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso Battiti Live un successo anche quest’anno, dicendosi molto emozionata: “è il mio 5 anno di conduzione e questa edizione è stata ancora più speciale, si percepiva l’amore e l’affetto ancor di più. Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo”, ha scritto la conduttrice.

