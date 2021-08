ELISABETTA GREGORACI, ABITO BIANCO A BATTITI LIVE 2021/ Marca e prezzo: “Super sexy”

Finale esplosivo per per Battiti Live 2021, soprattutto se parliamo di outfit. Per l’ultima puntata Elisabetta Gregoraci ha deciso di osare con un look sensuale ma molto elegante e total white. La conduttrice ha indossato un abito lungo con l’immancabile scollatura a cuore, tra le preferite in assoluto della Gregoraci. L’abito è firmato Elisabetta Franchi e appartiene alla collezione primavera-estate 2021. Il prezzo si aggirerebbe intorno ai 500 euro. Non sono mancati i commenti del pubblico di Italia 1 di fronte all’immagine della sempre bellissima Elisabetta sul palco di Battiti: “Splendida Eligreg, stupenda come sempre!”, ha scritto un fan; “Super sexy con quest’abito la Gregoraci, non sbaglia un colpo!”, ha commentato qualcun altro; “Meravigliosa, che abito fantastico!”, ha ammesso un altro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elisabetta Gregoraci, gran finale a Battiti Live 2021

Elisabetta Gregoraci torna in tv al timone di una nuova puntata di “Battiti Live“, la kermesse canora dell’estate trasmessa in prima serata su Italia 1. C’è grande attesa da parte del pubblico per scoprire il nuovo outfit della ex moglie di Flavio Briatore dopo che la scorsa settimana ha fatto impazzire tutti con un abito super hot. La Gregoraci, infatti, si è presentata sul palcoscenico di Battiti Live con un mini abitino di colore bianco traforato e contrasti geometrici che lasciavano pochissimo spazio all’immaginazione. Il vedo non vedo ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Italia 1 e dei social che ha apprezzato l’abito della ex concorrente del Grande Fratello Vip che in questi giorni ha dovuto anche smentire il ritorno di fiamma con Flavio Briatore e una seconda gravidanza. “Già vedo il prossimo articolo: la Greg in dolce attesa. Non è così: dovrei solo smettere di mangiare pasta e pizza” – ha detto sorniona la Gregoraci postando alcune foto sui social dove è seguitissima!

Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Ho letto diverse insinuazioni”

Elisabetta Gregoraci è tornata con Flavio Briatore? Dal settimanale Chi di Alfonso Signorini la showgirl ha chiarito come stanno le cose con l’imprenditore: “ho letto diverse insinuazioni. Sono single al momento. Sai, mi diverto molto a leggere queste cose. Con Flavio siamo in ottimi rapporti e siamo una famiglia solo per il bene di nostro figlio. Questo non vuol dire che io e lui siamo tornati insieme”. Non solo, la conduttrice ha parlato anche della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini rivelando: “è un’esperienza che ti cambia ti fortifica, ti rende più consapevole di alcune cose e ti mette a dura prova per altre. Ti costringe a fare un bilancio della tua vita e, sicuramente, sono cambiata: mi sento più forte, ma anche più fragile”. La showgirl si è poi soffermata sull’opinionista Antonella Elia con cui ha avuto diversi confronti e scontri: “sarebbe stato bello sentire da parte di una donna termini meno offensivi, ha esagerato. Chi fa l’opinionista ha un ruolo ben preciso, deve saper pesare le parole è importante. C’è un limite che è dato dal rispetto e non va mai superato”.

