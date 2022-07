Battiti Live 2022, diretta streaming e tv/ Come vedere la seconda tappa da Bari…

Come vedere in tv la seconda tappa del Battiti Live 2022

Dopo il debutto della scorsa settimana che ha portato a casa ascolti importanti, oggi, martedì 12 luglio, torna in onda il Battiti Live 2022 con la seconda tappa. Sul palco ci saranno, come sempre, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri mentre tra il pubblico ci sarà la bellissima e giovanissima Maria Sole Pollio pronta a raccogliere le domande dei fan per i vari artisti che si alterneranno sul palco. Anche la seconda tappa del Battiti Live 2022 ha come location il bellissimo Lungomare di Bari.

Come fare, dunque, per vedere il secondo appuntamento con lo show itinerante musicale che, da anni, fa compagnia al pubblico Pugliese per tutta l’estate e che da alcune stagioni viene trasmesso anche da una rete nazionale? Basta sintonizzarsi su Italia 1 a partire dalle 21.25 e godersi tutte le emozioni della musica e degli artisti più amati del momento.

Come vedere in streaming la seconda tappa del Battiti Live 2022

La seconda tappa del Battiti Live 2022, inoltre, può essere seguita anche in diretta streaming come accade per le trasmissioni, fiction e serie tv trasmesse da Mediaset. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play per seguire in streaming la puntata contemporaneamente alla diretta televisiva. Mediaset Play. tuttavia, consente anche di non perdere neanche un istante dello show attraverso la funzione restart.

L’app Mediaset Play che è disponibile per tutti i dispositivi, inoltre, consente anche di poter guardare la singola esibizione degli artisti e di ascoltare le intervista rilasciare nel corso della serata.

