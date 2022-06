Battiti live 2022: scaletta del 2 e 3 luglio/ LDA tra i nuovi ospiti

Battiti live, al via la sessione estiva da Gallipoli: LDA tra gli ospiti musicali

Riparte la sessione estiva di Battiti live, il viaggio nel cuore della musica, che dopo aver fatto tappa a Bari è prossimo fare tappa a Gallipoli. E la scaletta del nuovo evento musicale si preannuncia ricca di nomi rilevanti dell’industria musicale, come tra gli altri i cantanti LDA e Irama, entrambi fenomeni pop sfornati da Amici di Maria De Filippi. L’evento di Gallipoli si registrerà in un doppio appuntamento, il 2 e il 3 luglio 2022. Al timone del doppio live vi sarà il duo formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio, il trio riconfermatisi alla conduzione della sessione estiva di Battiti live.

Fedez "S*sso prima delle nozze? Sc*pate!"/ "Vita troppo breve per ascoltare Vaticano"

Non ci è dato ancora sapere molto della messa in onda in tv di Battiti live, che potrebbe riconfermarsi su Italia 1. Intanto è possibile seguire l’evento musicale in TV su Telenorba e in radio su Radio Norba.

Trapela la line-up dei due nuovi eventi di Battiti live

Come viene ripreso da Visto.tv, intanto, dal sito ufficiale di Battiti live viene rilasciata la line-up ufficiale dei cantanti che saranno protagonisti delle date di Gallipoli. Tra i quali emerge in particolare il nome i LDA, reduce dal successo conseguito con la sua presenza al Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento tenutosi a Napoli per il trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio:

LDA e Carola Puddu flirt dopo Amici 21?/ La reunion spopola nel web, i fan sognano ok

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Irama

Rkomi

Madame

Carl Brave

Noemi

Max Gazzè

Fred De Palma

Ana Mena

Alvaro Soler

Topic

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

Malika Ayane

Raf

Shade

Alex

Sissi

Albe

LDA

Francesco Renga

Dargen D’Amico.

La scaletta dei due prossimi show di Battiti live, poi, include anche tra gli altri artisti:

Riki

Francesca Michielin

Bob Sinclar

Follya

Mr. Rain

Alfa

The Kolors

Bianca Atzei

Sottotono

Luce

Federico Rossi

La Rappresentante di Lista

Michele Bravi

Darin

Blind

Random

Non ci resta, quindi, che attendere i due nuovi appuntamenti musicali per sapere di più delle novità di Battiti live.

Gigi D'Alessio, confronto col figlio LDA "Fare il genitore non è facile"/ Intervista doppia e toccante dedica

© RIPRODUZIONE RISERVATA