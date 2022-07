Battiti Live 2022, tappa Gallipoli 2 luglio 2022/ Scaletta e diretta streaming

Battiti Live 2022, tappa Gallipoli 2 luglio 2022: la scaletta dei cantanti

Battiti Live 2022, lo show della radio del Sud, approda in Salento. Domani 2 luglio 2022 Radio Norba farà tappa a Gallipoli. L’evento, trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba, sarà il primo di due serate consecutive, condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Nella serata del 2 luglio a salire sul palco saranno numerosi artisti del panorama italiano. Ci saranno infatti Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Darin, Fred De Palma, Mr. Rain, Alfa, Big Boy, Lda, Giordana Angi, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Malika Ayane, Dani Faiv, Albe, Riki, Blind, Cioffi, Irama. In scaletta, inoltre, due esibizioni on the road: Marco Mengoni da Conversano (Bari) e Bob Sinclar da Massafra (Taranto).

Domenica 3 luglio a salire sul palco di Battiti Live 2022 saranno invece Domenica 3 luglio ci saranno Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana (Brindisi) e Alex da Manfredonia (Foggia).

Battiti Live 2022, dove seguire il concerto in streaming?

L’ingresso a Battiti Live 2022 è gratuito. È possibile seguire l’evento in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21, mentre prossimamente arriverà su Italia 1. Nel corpo di ballo ci sono alcuni volti noti di Amici. Insieme a Tommaso Stanzani, riconfermato per il suo secondo anno, ci sono Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli. La città di Gallipoli si prepara al meglio per ospitare questo evento e sul piano della viabilità sono state adottate delle misure.

Il consigliere della regione delegato agli eventi Tony Piteo ha sottolineato come Gallipoli possa diventare una vetrina importante per questa manifestazione: “Questa due giorni dedicata alla musica e al divertimento offre alla città una vetrina importante, non solo in termini di presenze, ma anche e soprattutto dal punto di vista mediatico per la certezza della messa in onda dell’evento su un canale televisivo nazionale, Italia Uno. La scelta dell’area portuale quale palcoscenico dell’evento, già utilizzata in passato per la realizzazione di altrettante importanti manifestazioni, è dovuta alla necessità di coniugare due esigenze fondamentali, ossia, la disponibilità di uno spazio che abbia le caratteristiche utili, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, a garantire la fruibilità di un numero ingente di spettatori e, contestualmente, di un’area che, ai fini di una vantaggiosa risposta promozionale”. Per l’occasione sono state messe a disposizione delle navette che faranno avanti e indietro per la città.

