Battiti Live 2023, quarta puntata/ Diretta e scaletta cantanti: apre Mr Rain, poi Carl Brave, Irama e…

Battiti Live 2023: diretta e anticipazioni quarta puntata

Ancora una serata di grande musica per il pubblico di Italia 1. Oggi, martedì 25 luglio, a partire dalle 21.30, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono la quarta puntata del Battiti Live 2023. Dopo tre serate trasmesse dallo splendido lungomare di Bari, questa sera, la location di Battiti Live cambia. Tutto il cast della kermesse musicale di Radio Norba si sposa a Gallipoli, perla del Salento frequentata, ogni anno, da tantissimi turisti provenienti non solo da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero. Con il Castello a fare probabilmente da sfondo, la Gregoraci e Alan Palmieri lasceranno il palco, nel corso della serata, a tantissimi artisti.

Immancabile, poi, la presenza di Maria Sole Pollio che raccoglierà non solo le sensazioni del pubblico, ma anche le varie domande da porgere ai cantanti al termine di ogni esibizione. Quali saranno, dunque, i cantanti in scaletta questa sera?

Battiti Live 2023: la scaletta dei cantanti

Da Mr Rain a Carl Brave, dalla musica da discoteca di Gabry Ponte fino ad Angelina Mango e Mara Sattei, sono tanti i cantanti in scaletta nella prima puntata di Battiti Live 2023 in onda da Gallipoli. Ad aprire la serata sarà proprio Mr Rain, reduce dal grande successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 e dal duetto con Sangiovanni. Ecco, dunque, tutti i cantanti della serata:

Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, Achille Lauro, Rose Villain, Rkomi, Sangiovanni, Angelina Mango, Baby K, Leo Gassmann, Mara Sattei, Ariete, Enula, Claude, Ciccio Merolla e Berna.

Le esibizioni on the road e come vedere in diretta streaming Battiti Live 2023

Anche durante la quarta puntata di Battiti Live 2023 avrà le sue esibizioni on the road. Questa sera, Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 si esibiranno da Taranto mentre Marco Mengoni ed Elodie canteranno da Giovinazzo (provincia di Bari); Matteo Paolillo, infine, si esibirà dalla splendida Peschici (provincia di Foggia).

Come tutti i programmi, anche la quarta puntata di Battiti Live può essere vista in diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva, grazie al sito Mediaset Infinity o all’app disponibile per tutti i dispositivi mobili.











