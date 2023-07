Battiti Live 2023, terza puntata/ Diretta e scaletta cantanti: Tananai il più atteso, Fedez, Aiello e…

Battiti Live 2023: anticipazioni e diretta terza puntata 18 luglio

Martedì 18 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette la terza puntata del Battiti Live 2023. Sul palco, come ogni settimana, l’affiatatissima coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. A completare il cast fisso, poi, anche Maria Sole Pollio, pronta a raccogliere le domande e le impressioni del pubblico per poi rivolgerle ai cantanti che, nel corso della serata, si alternano sul palco. Ancora una volta, la location del Battiti Live è il meraviglioso Lungomare di Bari.

Se nelle precedenti edizioni, la kermesse musicale di Radio Norba toccava più città per poi scegliere Otranto come location durante le estati caratterizzate dalla pandemia, per l’edizione 2023, ad ospitare la manifestazione sono state Bari e Gallipoli. Tuttavia, anche quest’anno, non mancano le esibizioni on the road che consentono a più città di ospitare le singole esibizioni degli artisti che hanno scelto di essere presenti all’evento di Battiti.

Battiti Live 2023: la scaletta dei cantanti

Sono davvero tanti gli artisti che, nel corso delle varie serate, si alternano sul palco del Battiti Live 2023 regalando una serata di musica e divertimento. Anche nel corso della terza puntata, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, pronta a stupire ancora una volta il pubblico con il suo outfit, presenteranno gli artisti più amati del momento tra cui c’è sicuramente Tananai che sta vivendo un periodo magico. Non mancheranno, poi, altri protagonisti dell’estate musicale italiana come Fedez, Aiello e tanti Alti. Ecco la scaletta:

Tananai, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Fred De Palma, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Guè, Gabry Ponte, Colapesce Dimartino, Ariete, Francesco Gabbani, Benji & Finley, Aiello, Ofenbach & Svea, Clara, Alvaro De Luna, Aaron, LDA, Cioffi, Caffelatte e Haiducii.

Come vedere in streaming Battiti Live 2023

Tra un’esibizione e un’altra sul palco, poi, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri lasceranno spazio alle performance on the road che, questa sera, avranno come protagonisti Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra. Una serata di grande musica, dunque, quella che Italia 1 regala ai propri telespettatori e che è possibile vedere non solo in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming.

Grazie al sito Mediaset Infinity o all’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, Battiti Live 2023 può essere seguito in diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.













