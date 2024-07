Battiti Live 2024: oggi in onda la terza puntata

La prima serata del lunedì di canale 5 continua ad essere dedicata alla grande musica che torna protagonista oggi, 22 luglio 2024, con la terza ed imperdibile puntata del Battiti Live 2024. Dopo il grande successo ottenuto con le prime due puntate, questa sera, canale 5 trasmette la terza tappa della kermesse musicale di Radio Norba che avrà come location, ancora una volta, la città di Molfetta.

Situata sul mare, la cittadina pugliese ha ospitato anche le prime due puntate del Battiti Live 2024 che, per il gran finale, si sposterà in una vera perla. Diversamente dal passato, infatti, il gran finale non si svolgerà a Bari, ma ad Otranto dove sono state registrate le ultime due tappe che saranno trasmesse da canale 5 rispettivamente lunedì 29 luglio e luglio 5 agosto.

Tornando alla terza tappa, anche questa sera, sul palco, come perfetti padroni di casa ci saranno Ilary Blasi e Alvin che, dopo aver lavorato insieme all’Isola dei Famosi, hanno ricomposto l’amatissima coppia professionale sul palco del Battiti Live. Con loro, poi, ci sarà sempre Rebecca Staffelli, pronta a raccogliere le domande del pubblico da rivolgere ai tanti artisti che si alterneranno sul palco e che saranno accompagnati anche da un corpo di ballo formato, in prevalenza, da ex allievi ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Battiti Live 2024: i cantanti in scaletta e le esibizioni on the road

Grandi artisti sul palco della terza puntata del Battiti Live 2024 che propone ai telespettatori di canale 5 una scaletta ricchissima con i nomi più amati del momento della musica italiana. Esattamente come nelle precedenti tappe, sul palco di Molfetta, si alterneranno veri big della musica e artisti emergenti che, però, hanno già scalato le classifiche italiane.

Spazio, dunque, ad Annalisa e Tananai che, con il brano “Storie breve” stanno facendo sognare i rispettivi fan. E ancora, sul palco del Battiti Live, questa sera, ritroveremo anche Mahmood, sempre più apprezzato da pubblico e critica ma anche il nome più discusso del momento ovvero Fedez: il rapper, reduce dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e da un nuovo problema di salute, duetterà con Emis Killa.

A rappresentare i veterani della musica italiana, invece, ci sarà Orietta Berti che continua a girare l’Italia cantando le sue hit per poi lasciare spazio ad artisti giovanissimi come Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, reduce dall’incredibile successo ottenuto nella sua Napoli con i concerti allo stadio Diego Armando Maradona.

Direttamente dall’ultima edizione di Amici, invece, arriverà Petit mentre Gabry Ponte farà cantare tutto il pubblico presente a Molfetta. Sul palco del Battiti Live 2024, poi, arriveranno: Mr Rain, Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, Bnkr44, Icy Subzero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb. Protagonista dell’esibizione on the road, invece, sarà Alessandra Amoroso che si esibirà da una delle città più belle della sua Puglia ovvero Ostuni.

Come vedere in diretta streaming la terza puntata del Battiti Live 2024

Battiti Live 2024, già trasmesso lo scorso giugno, in diretta, da Telenorba, può essere visto in diretta televisiva, ogni lunedì, anche sulla rete ammiraglia di Mediaset. L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 21.30, su canale 5 quando, al termine dell’appuntamento con Paperissima Sprint, Alvin e Ilary Blasi, sempre con look strepitosi, daranno il via ad una nuova serata di musica. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire la diretta streaming dell’evento, ma anche guardare i cinque appuntamenti della kermesse musicale in qualsiasi momento.

Con Mediaset Infinity, infatti, disponibile sia come sito che come applicazione disponibile su tablet, smartphone, pc, smart tv e qualsiasi dispositivo mobile, si possono rivedere sia le puntate già trasmesse in tv, ma anche singole esibizioni degli artisti e le varie interviste rilasciate nel corso delle varie serate.