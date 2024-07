Ilary Blasi, il look della seconda puntata di Battiti Live 2024/ Completo chiaro e top impreziosito da strass

Ilary Blasi a Battiti Live 2024, il look della seconda puntata: completo chiaro e top con strass

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 15 luglio 2024, con Battiti Live 2024: Ilary Blasi e Alvin tornano sul palco dello show musicale di Canale 5 giunto alla seconda puntata, che in questa occasione fa tappa nella splendida Molfetta. Così come splendido è il look di Ilary Blasi scelto per questo secondo appuntamento televisivo: dopo l’outfit a sorpresa del debutto, un due pezzi total black impreziosito da un paio di stivali dorati e da numerose e appariscenti collane, anch’esse dorate, questa sera la conduttrice opta per qualcosa di differente.

Nello specifico, la sua scelta è ricaduta su un lungo completo chiaro (camicia e pantaloni a vita bassa) sbottonato davanti, dietro il quale si cela un top nero con scintillanti strass; a completare il look di Ilary Blasi per questa seconda puntata di Battiti Live 2024 è un paio di stivali neri, vistosi orecchini argentati dalla forma quadrata e i capelli raccolti in uno chignon. Alvin, che nella prima puntata ha optato per un elegante completo nero, punta nuovamente sull’eleganza con un completo rosso e scarpe bianche.

Battiti Live 2024 fa tappa a Molfetta: i cantanti della seconda puntata

Ilary Blasi e Alvin, i padroni di casa di Battiti Live 2024, aprono così la seconda puntata con un doppio look perfettamente coordinato. Si riparte con la grande musica dell’estate 2024 e con i tormentoni di ieri e di oggi che ci accompagnano e ci accompagneranno in queste lunghe e calde settimane estive. Dopo il grande successo della prima puntata, lo show musicale si sposta ora sul palco di Molfetta che accoglierà, fra gli altri, Emma e Alessandro Amoroso, ma anche BigMama, Gaia, Tony Effe, Mida, Tananai e Annalisa.

Spazio anche agli Articolo 31, Cristiano Malgioglio, Paola e Chiara, Francesco Renga e Nek, ma anche a Holden, Clara, Olly, Rose Villain, Gabry Ponte, Baby K, Coma_Cose e Santi Francesi. Per quanto riguarda lo show on the road, da Bari si esibirà Elodie mentre a Gravina ci saranno i The Kolors.













