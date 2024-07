Dopo la quarta puntata di Battiti Live 2024 il pubblico si è fatto sentire sui social lamentando di aver visto troppo playback anche da parte dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano. A Cornetto Battiti Live, concerto tenutosi a Radio Norba durante l’estate 2024, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare le diverse gaffe che si sono susseguite sul famoso palco di Otranto. Sia su X che su Instagram gli utenti si sono lanciati ad esprimere il proprio parere, specialmente dopo la puntata del 29 luglio 2024, con un cast stratosferico composto da I Ricchi e Poveri e Gianna Nannini.

Sono stati proprio questi ultimi due ad aver scandalizzato i telespettatori per via della palese esibizione in playback, fatta anche piuttosto male. Tra i commenti sotto i post di Battiti Live 2024 sono spuntate frasi come: “I Ricchi e Poveri che cantano sfacciatamente in playback“, o ancora: “I rapper cantano sì con l’autotune, ma dal vivo, mentre la Nannini in playback?” e poi: “Quanto playback gira a Battiti live?“. Una serata – secondo le opinioni degli spettatori – decisamente scandalosa in fatto di performance musicale. Nessuno si aspettava che la mitica Gianna Nannini dall’incredibile talento canoro avesse deciso di affidare tutta la sua esibizione ad una registrazione di sottofondo con non poche difficoltà a seguire la musica con il labiale.

Battiti Live 2024, la terribile gaffe di Fedez davanti a una fan: “Cosa? Non mi ricordo”

Stesso discorso per la band de I Ricchi e Poveri, che hanno deciso a Battiti Live 2024 di riproporre in lingua spagnola la loro canzone di Sanremo intitolata “Ma Non Tutta la Vita“, un vero e proprio disastro. La hit cantata in spagnolo è stata un flop totale: la difficoltà della pronuncia si è rivelata palese per i cantanti italiani, che hanno cantato pronunciando parole incomprensibili causando naturalmente una bufera social bella e buona.

Ma le gaffe di Battiti Live 2024 non sono finite qui: poco dopo si è esibito anche Fedez insieme ad Emis Killa e i due rapper sono stati protagonisti di momenti imbarazzanti da ricordare nella storia della televisione. Uno fra questi, la domanda di una telespettatrice che ha chiesto ad entrambi cosa li tenesse uniti. La ragazza ha anche detto al rapper ex marito di Chiara Ferragni di chiamarsi proprio come una sua canzone e Fedez ha fatto una faccia dubbiosa, come se nemmeno ricordasse il brano che egli stesso aveva scritto. Anche qui la pioggia di commenti sulla figuraccia a Battiti Live 2024 è arrivata velocissima: “Ma come, gli ha detto tutta felice che si chiama come la sua canzone e lui letteralmente ha risposto “cosa”?”.