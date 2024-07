Fedez è tornato a cantare dopo la separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni e l’ha fatto con il singolo “Sexy Shop”, un duetto con Emis Killa, che è diventato una hit da milioni di streaming. Un grandissimo successo per il rapper che ha deciso di rispondere ad una serie di domande di GrenBaud, youtuber e streamer. In particolare il rapper si è soffermato sull’ultimo periodo della sua vita segnato dalla fine del matrimonio con la Ferragni e con una serie di affermazioni che hanno generato l’immancabile polemica. “Vivo questo periodo molto diversamente da come le persone pensano che io viva questa situazione. Non mi sono abituato a vedere i video su TikTok nostalgici sulla relazione” – ha detto il cantante.

Non solo, Fedez ha sottolineato come dopo la fine dell’amore con Chiara Ferragni ci sia quasi una morbosità nei suoi confronti: “ogni cosa che scrivo viene interpretato in una certa maniera”. In particolare si è poi soffermato sull’ultimo singolo “Sexy Shop” rivelando: “ovviamente parla della mia relazione ma non c’è dissing: parlo di una relazione in cui ci facevamo male a vicenda. Parlo di una relazione tossica in cui entrambi ci facevamo del male”.

Fedez dopo Chiara Ferragni: “mi sono liberato dell’ambiente circostante”

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha iniziato un nuovo periodo della sua vita: una nuova casa in affitto, nuovi amici e nuove frequentazioni. Sui social in tanti si sono scagliati contro di lui, ma il rapper senza girarci troppo intorno ha rivelato che era stanco dell’ambiente e dalla gente che si era creata intorno a lui e la ex moglie: “non ho mai fatto segreto, non ho mai sopportato l’ambiente circostante, non mi andavano a genio e di cui fortunatamente mi sono liberato. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire, non facevo le vacanze con quelle persone”.

Sulla sua nuova vita ha detto: “è cambiata la routine. Ho riallacciato rapporti con persone che vengono dal mio ambiente. Questo è un momento in cui si fa una cernita degli amici”. Anche Fabrizio Corona si è espresso positivamente tramite i social sul rapper: “in questo momento ho questa simpatia e voglio molto bene a Fedez. Inizialmente non capivo perché lui fosse venuto qui in questa live dichiarando delle cose che magari in televisione lo avrebbero pagato tantissimi soldi. Però mi devo ricredere perché penso che lui ci abbia visto lungo. Questo è un impatto comunicativo devastante, real e più vero”.