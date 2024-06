Battiti live 2024, scaletta cantanti e novità/ Dal ritorno dei Blue al debutto di Holden…

Quello di Battiti live 2024 si preannuncia uno degli show evento nel cuore dell’estate più attesi, con i Blue e Holden per la quota ex Amici tra i nomi confermati nel cast. L’appuntamento dalle emozioni al cardiopalmo diventa al contempo la registrazione per la messa in onda prevista sulle reti TV e streaming Mediaset, sotto la nuova conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Rebecca Staffelli, icone uscenti di L’isola dei famosi.

Ilary Blasi e Alvin alla conduzione di Battiti Live 2024?/ L'indiscrezione e le novità, dal cambio di rete a…

Battiti live 2024 ritorna a far battere i cuori nell’estate italiana: le anticipazioni

Anche quest’estate 2024 é previsto il ritorno del viaggio itinerante nel cuore della musica promosso sulle reti Mediaset, il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024, la manifestazione musicale organizzata dal network radio Gruppo Norba arrivata alla ventiduesima edizione. Dopo sette edizioni in onda su Italia 1, si rinnova e per la prima volta in prima serata sarà in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Fervono i preparativi per il via a Battiti live 2024, la cui scaletta a grande richiesta è ricca di ospiti musicali particolarmente amati dai giovani e tra gli spoiler spiccano la reunion dei Blue e il debutto di Holden post Amici, tra le novità dell’evento.

Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci a ‘Battiti Live’/ L’ex di Briatore ‘glissa’: “Non ho conferme…”

Tra le novità maggiori di questa edizione è il cambio alla conduzione infatti la coppia Elisabetta Gregoraci – Alan Palmieri (che permane come direttore artistico della manifestazione) viene sostituita dal rodatissimo duo Ilary Blasi e Alvin con Rebecca Staffelli, che invece, prende il posto da inviata di Mariasole Pollio. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

Le serate sono trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv e numericamente cinque.Le prime tre puntate dell’edizione 2024 sono registrate a Molfetta, in provincia di Bari, il 21, il 22 e il 23 giugno, mentre le ultime due puntate sono da registrarsi a luglio.

Battiti Live Compilation 2023/ Diretta e scaletta cantanti: da Fedez a Emma, Tananai e Mengoni

Tra gli artisti previsti a Battiti live 2024, anche Blue e Holden…

Ma veniamo agli artisti previsti come ospiti sul palco di Battiti live 2024, sono confermati tra i primi nomi attesi all’evento: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash. E ancora i fantastici 4 attesi dai fan alla reunion in Italia, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè. Direttamente da Amici 23, il figliastro d’arte di Laura Pausini nonché figlio del marito della cantante Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi. E ancora la vincitrice di Amici 23, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Tra gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, abbiamo i grandi nomi di Angelina Mango e Geolier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA