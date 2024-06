Angelina Mango inciampa, haters gridano alla gaffe/ Con Emma Marrone tra i flop a “Party like a DJ”

Angelina Mango é l’indiscussa protagonista assoluta dell’evento Party like a Deejay, tra gli altri ospiti musicali previsti con Emma Marrone per la quota ex Amici di Maria De Filippi. La figlia d’arte figura nella line up dell’evento di preludio all’estate made in Italy nella cui registrazione ruba al scena ai colleghi musicisti e cantanti rivali dal momento che inciampa mentre si esibisce sulle note della sua musica, oltre che per il best look.

Angelina Mango schizza in Top-Fimi e spopola su Spotify Global/ La nuova numero 1 della popstar di Amici

Angelina Mango presenzia al Party like a Deejay con altri ex Amici, rubando la scena a tutti

In uno sporty chic total blak stilizzato nero Adidas come una popstar International nascente Angelina Mango festeggia il debutto alla posizione numero 1 nella sezione album della Top of the music di FIMI/Gfk per le vendite del suo Poké Melodrama.

Angelina Mango 'scarta' La rondine del papà Pino Mango/ "Ecco perché non l'ho inclusa nell'album…"

Tuttavia, tra una mossa e l’altra della coreografia sul palco perde l’equilibrio, facendo gridare gli haters nel web alla gaffe al Party like a Deejay. Nonostante la nota noir, però, Angelina può dirsi la regina dell’evento, complice il notevole supporto dei fan attivi per lei in un supporto di massa.

Oltre Angelina Mango anche Emma Marrone é ospite all’evento di preludio all’estate made in Italy

In 14mila sono le persone che si registrano all’evento di sabato 8 giugno, alla festa organizzata da Radio Deejay all’Arco della Pace di Milano. Una serata dedicata alla musica con ospiti come Irama, Ghali, e la stessa Angelina Mango e per la quota ex Amici anche Emma Marrone si annovera. Quest’ultima é la seconda special guest più chiacchierata dell’evento nel web, incoronata per il titolo di peggior look.

Antonio Cirigliano, fidanzato Angelina Mango/ La vincitrice di Sanremo 2024: "comunichiamo con la musica"

Tra gli ospiti più attesi, poi, oltre Mahmood spicca Geolier per le interazioni social di consenso complice l’uscita del nuovo album appena rilasciato e il tormentone all’insegna del featuring con Gigi D’Alessio nel singolo dal titolo italo partenopeo Senza tuccà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA