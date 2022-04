Battiti live, il viaggio della musica/ Pagelle: il tempo non passa per Gemelli Diversi, Irama spopola e…

Battiti live, il viaggio della musica: le pagelle della prima puntata

Come un ciclone d’estate 2022 in anticipo, il 31 marzo 2022 spazza via per un attimo le negatività con un sano e rinnovato ottimismo “estivo”, registrando il primo appuntamento tv di Battiti live, il viaggio della musica di Italia 1. Un evento itinerante, organizzato in collaborazione con Msc crociere, che accoglie artisti italiani e stranieri (Voto: 10 e lode). Il viaggio della musica sotto la conduzione di una seducente Elenoire Casalegno e uno spumeggiante Nicolò De Divitiis (Voto: 8), accoglie sul palco -in apertura- Achille Lauro, che presenta un medley di canzoni, in particolare singolo reduce da Sanremo 2022, Domenica, con la sua inconfondibile sfrontatezza in un look audace. E’ l’esibizione preferita di Rita Dalla Chiesa, tanto che la conduttrice tv la definisce “musica” per le sue orecchie su Twitter. Voto: 7 e mezzo. Il secondo in set-list ad esibirsi è Sangiovanni. L’ex Amici 20 presenta il brano reduce da Sanremo 2022, Farfalle, che ha anticipato i tempi della primavera 2022, diventando tendenza su Spotify e le altre piattaforme musicali. L’artista dichiara di vivere indipendentemente dal successo e i fan lo amano anche per questo. Voto: 8. Il terzo ad esibirsi a Battiti live, il viaggio della musica, è La rappresentante di lista con il brano reduce da Sanremo 2022, Ciao ciao, diventato tendenza in rete, in particolare su Tiktok. Voto: 7 e mezzo. Si passa poi ai Pinguini tattici nucleari, che sul palco presentano un medley, dando spazio al brano che li rende amatissimi dai fan e non, ovvero Pastello bianco. Si tratta di un brano che racconta la generazione z, dove i social diventano un avvicinatore sociale e non giocano solo un ruolo negativo, dal momento che hanno accorciato le distanze ai tempi della pandemia da Coronavirus. Voto: 8.

eccoci qui live con battiti live anche se siamo ad aprile e non ad agosto — sissi (@miiannoio) March 31, 2022

SUL PASTELLO BIANCO COL DIARIOOOO #BattitiLive — ;mary in ansia per la maturità (@__csmile) March 31, 2022



Dargen D’Amico poi esibisce la canzone outsider di Sanremo 2022, Dove si balla, un tormentone che salva i locali e le discoteche adibite al ballo dai tempi segnati dalla guerra virologica. Voto: 8. The Kolors (il cui leader Stash è uno dei giudici del serale di Amici 21) esibiscono Cabriolet panorama, uno dei tormentoni dell’estate 2022, per un assaggio di quella che si preannuncia essere un’estate post-pandemia ricca di live. Stash Fiordispino -Battiti live, il viaggio della musica- si dice grato al pop, ovvero la gente, il suo vero pane quotidiano, e al suo più grande successo… la primogenita Grace. Voto: 8. Spazio poi a Fedez. Il rapper esegue un medley di successi, tra cui la hit tormentone degli ultimi mesi, su Spotify Italia, Sapore, una delle canzoni più condivise in rete a Capodanno 2022. L’artista rimarca l’importanza della beneficenza: “Ho sfruttato l’occasione dell’uscita dell’album Disumano per sostenere una Fondazione che si occupa di cure dei bambini con patologie neurologiche complesse. In questo momento la copertina del disco è esposta alla Triennale di Milano e verrà messa all’asta. Tutto il ricavato verrà messo a disposizione della Fondazione. Io cerco di affrontare queste esperienze umane che arricchiscono”. Voto:9. A seguire, a Battiti live, il viaggio della musica, si esibisce Irama. L’ex Amici 16 esegue un medley di canzoni, tra cui Ovunque sarai, certificato disco di platino Fimi dopo il debutto a Sanremo 2022, e altre canzoni del nuovo album, tra cui 5 gocce, “una bop” nuda e cruda per i più fedeli fan del cantante dagli occhi di ghiaccio. Voto: 10.

Federico Rossi torna ad esibirsi sul palco da solista con un medley di canzoni, reduce dallo scioglimento di Benji e Fede, che lui considera un’occasione importante per sperimentare e riscoprirsi, e i fan approvano. (Voto: 7 e mezzo). Spazio poi al rock di Sophie & Giants con Sophie che fa ballare tutti. Voto: 7 e mezzo). A Battiti live, il viaggio della musica, spazio anche al controverso Gué Pequeno, con un medley che promuove l’album Guesus. Un lavoro eccentrico, titolato con un gioco di parole, che paragona Gué a Gesù Cristo, morto sulla croce e risorto per redimerci dai peccati: “Non mi aspettavo questi numeri, cerco sempre di fare una musica che mi piace. Vado sempre sul rap e non sul pop, mi piace la musica black. Per me è importante fare questi numeri ma soprattutto fare questo genere”. (Voto: 7 e mezzo). E’ il turno di Deddy. L’ex Amici 20 si esibisce con un medley di canzoni, tra cui Mentre ti spoglio, che parla dell’amore e dell’accettazione metafisici. Il cantautore torinese si dichiara incredulo rispetto all’amore che riceve dai fan, dopo il successo raggiunto ad Amici. Insomma, nonostante la fama, Deddy resta il barbiere che sogna con i piedi per terra. (Voto: 8). A Battiti live, il viaggio della musica, è il momento anche per Alex Bernabei e gli ex Dear Jack di tornare a calcare il palco, con la formazione Follya, in Re Artù, per uno dei colpi di scena di Battiti live, il viaggio della musica. (Voto: 7 e mezzo).

SANGIOVANNI – farfalle (Battiti Live – Viaggio nella Musica) pic.twitter.com/vPUMTPJAUD — l’archivio di sangio (@sangioarchive) March 31, 2022

‘ovunque sarai’ di irama è una canzone che ci ricorderemo anche tra 50 anni, intramontabile#viaggiodellamusica #battitilive pic.twitter.com/ibHjW1EZNn — miriana🧛🏻‍♀️ ꜱᴏɢɴᴏ ꜰʀᴀɢɪʟᴇ (@imaspookykid) March 31, 2022

💥Guardo #GemelliDiversi a #BattitiLive e “sembra che il tempo non sia mai trascorso… ” : potere del Pop anni ’90 e 2000, piango! Tutta la mia vita in un medley bop!! 💙😱🎶🔥✨😢😍 pic.twitter.com/W9CT1ea8dW — (Serenity Bxxch) March 31, 2022

E il grand-final dell’evento itinerante, Battiti live, il viaggio della musica, tocca ai Gemelli diversi, con un medley che è già virale sui social e scatena tra le emozioni più disparate tra i nostalgici del pop anni ’90 e 2000. Fotoricordo, Mary e Un attimo ancora chiudono il primo appuntamento di Battiti live, il viaggio della musica, con la formazione a due di Gemelli diversi, il moro Strano e il biondo Thema, e la migliore performance totally live della serata. “Quella di Mary è una storia vera, alla quale abbiamo voluto dare un finale speranzoso. Noi cantiamo da tempo di queste cose, come la violenza sulle donne”, conclude Thema, riportando sul palco la musica di denuncia contro la violenza sulle donne. Per i due artisti “sembra che il tempo non sia mai trascorso”, come in Fotoricordo. (Voto: 10 e lode).

Cala il sipario su un’emozione al cardiopalmo.

l’entrata di guendalina ed edoardo che coincide con il canto di zero passi di deddy a battiti live QUESTO pic.twitter.com/sjXmkmSiiB — shadow (@raffinatissimo_) March 31, 2022













