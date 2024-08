YACINE ADLI ALLA FIORENTINA DAL MILAN

Yacine Adli, dopo l’esperienza al Milan resterà in Italia e vestirà la maglia della Fiorentina. Nel reparto mediano, lo stesso in cui Raffaele Palladino aveva chiesto dei rinforzi a Rocco Commisso, per rendere la squadra più competitiva in campionato e in Europa, arriverà dunque il classe 2000 francese, che veste la maglia del Milan dal 2022 dopo aver indossato quelle di Paris Saint Germain e Bordeaux. Il 24enne ha accettato la proposta della Fiorentina che ha invece convinto il Milan con un prestito con riscatto fissato sui 12-14 milioni di euro, come spiega La Gazzetta dello Sport.

L’affare è in via di conclusione: mancano ormai pochissimi dettagli alla chiusura definitiva, che porterà poi i viola a fissare le visite mediche del francese. La formazione allenata da Palladino ha superato la concorrenza del Marsiglia che da qualche giorno aveva cominciato un forte pressing nei confronti dei rossoneri che portare il talento nuovamente in Ligue 1 ma a fare la differenza sarebbe stata la volontà di Adli. Il centrocampista è infatti ben felice di restare in Serie A e di sposare la proposta del club di Commisso, rimanendo dunque nel campionato che in questi anni ha imparato a conoscere.

ADLI ALLA FIORENTINA: IN CHE RUOLO GIOCHERÀ

Yacine Adli sarà a disposizione di Raffaele Palladino ormai tra qualche giorno. Il talento francese ha cominciato la carriera come trequartista per poi essere arretrato qualche metro più indietro, in linea mediana. Alla Fiorentina, secondo La Gazzetta dello Sport, giocherà nel 3-4-2-1 proprio davanti alla difesa. Il tecnico avrà modo di conoscerlo e di spiegargli la sua idea tattica quando questo raggiungerà il Viola Park. Non appena i due club definiranno anche gli ultimi dettagli, il francese arriverà a Firenze, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina.