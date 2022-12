Beatrice Bocci, chi è la moglie di Alessandro Greco/ Da Miss Italia a voto di castità

Beatrice Bocci, ex modella e Miss Italia, è la moglie del conduttore Alessandro Greco, omonimo dall’ex marito della donna. La coppia si è sposata civilmente nel 2008, in attesa che il matrimonio precedentemente contratto da Beatrice Bocci fosse sciolto. Una volta rimosso questo ostacolo al loro amore, passando attraverso un lungo iter burocratico a causa di questa curiosa omonimia tra i due mariti, Bocci e Alessandro Greco sono convolati a nozze anche con rito religioso, nel 2014 dopo un pellegrinaggio a Medjugorje.

Alessandro Greco: "Fede in Dio significa abbracciare verità"/ "Da bimbo ho sofferto…"

Nel 1997, Beatrice Bocci ha dal secondo marito il figlio Lorenzo. Dal precedente matrimonio, invece, era nata Alessandra nel 1992. La coppia ha scelto di vivere in castità per tre anni proprio in seguito al pellegrinaggio che ha permesso alla spiritualità di pervadere le loro vite. “In un’ottica di spiritualità e di fede è un passo molto significativo che rappresenta il bisogno di vivere una comunione con il Signore profonda che diversamente ti manca, perché secondo i dettami della Chiesa le persone che vivono da conviventi, come noi in passato, non possono avere accesso ai sacramenti” aveva spiegato il conduttore Alessandro Greco intervistato da Serena Bortone nello scorso aprile.

Alessandro Greco: "Comunione con Dio è totalizzante"/ "Deriso per i kg di troppo"

Beatrice Bocci, i figli Alessandra e Lorenzo: che cosa fanno e chi sono

Beatrice Bocci è felicemente sposata con il conduttore Alessandro Greco, da cui nel 1997 ha avuto il figlio Lorenzo. Dopo due figli, la coppia ha scelto di osservare la castità. “Non c’è un perché, è un cammino che si decide di intraprendere – aveva spiegato Beatrice Bocci a Serena Bortone – Non è un’imposizione, è una scelta libera. Posso raccontare che in questo modo abbiamo imparato a conoscerci profondamente”, confessando che “La parte fisica in una relazione è fondamentale ed è naturale che ci sia, ma a volte nasconde delle fragilità e delle debolezze che se non vengono affrontare rischiano di portare una coppia a lasciarsi. Ho riscoperto così la dimensione degli abbracci e della tenerezza”.

Alessandro Greco/ "Raffaella Carrà? Mi ha insegnato a essere meticoloso"

Mentre non si hanno molte notizie della figlia Alessandra, nata nel 1992 dal primo matrimonio di Beatrice Bocci con un uomo omonimo all’attuale marito, sappiamo che Lorenzo ha una spiccata predisposizione alla musica. “Ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica” ha spiegato lo stesso Lorenzo Greco a Il Giornale, nel 2019. La bellezza di Lorenzo ha scatenato numerosi commenti sul web, da quando nel 2020 si è mostrato a La Vita in Diretta su richiesta di Lorella Cuccarini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA