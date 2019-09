BEATRICE BOCCI, MOGLIE ALESSANDRO GRECO/ “Abbiamo vissuto casti per anni”

Chi è Beatrice Bocci?

Beatrice Bocci è la moglie di Alessandro Greco. Showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella, ha partecipato a Miss Italia nel 1994, dove è arrivata seconda dietro Alessandra Meloni. Ai tempi, Beatrice era già mamma di Alessandra, avuta da un matrimonio poi reso nullo. “I presupposti con i quali ci siamo sposati erano un po’ una fuga da casa, soprattutto da parte mia”, ha dichiarato in seguito a Cristianitoday. “Sono cresciuta in una famiglia dove si respirava un’aria cattolica, sono sempre stata all’oratorio, ho sempre frequentato un gruppo di amici che i miei genitori conoscevano e facevo una vita abbastanza semplice. Dopo ho avuto una crisi di crescita ed ho fatto un colpo di testa, tant’è che a 21 anni dopo 7 mesi di fidanzamento, sono rimasta incinta di Alessandra e mi sono sposata. È stato tutto così veloce ed ero poco cosciente, infatti la conoscenza più approfondita è avvenuta dopo esserci sposati e sono subentrati dei problemi molto gravi che mi hanno causato grandi sofferenze. In coscienza posso dire di aver fatto di tutto per salvare il mio matrimonio e ci tenevo molto a questo sacramento ma… non c’erano più i presupposti”.

Beatrice Bocci e Alessandro Greco: il primo incontro

Fu nel ’97 che avvenne l’incontro tra Beatrice Bocci e Alessandro Greco. Entrambi erano in giuria a Miss Italia: “Percepivo che era una persona dell’ambiente ma fuori dall’ambiente dello spettacolo, nel senso che io ho vissuto il mio lavoro come un lavoro, senza farlo diventare la mia vita. Le persone che incontravo a lavoro rimanevano dei colleghi ma sentivo che non avevano nulla da condividere con me, invece in Alessandro ho avvertito subito che c’era qualcosa che ci legava; in lui c’era qualcosa di pulito e di semplice che mi somigliava”. I due condividevano gli stessi principi, di conseguenza poteva fidarsi di lui. Nel 1998 nacque Lorenzo, e nel 2008 Beatrice e Alessandro si sposarono civilmente. Poi il loro percorso di conversione, che la portò a chiedere la nullità del suo precedente matrimonio. Per anni hanno vissuto in castità, aspettando quella sentenza per potersi sposare finalmente in Chiesa.

Il matrimonio religioso

“La notizia è arrivata proprio durante un itinerario delle coppie che avevamo rifatto. Durante quell’itinerario, l’avvocato ci chiamò dicendo che aveva ricevuto la chiamata dal Tribunale (era un venerdì) al quale comunicavano che il matrimonio era sciolto”. Beatrice Bocci e Alessandro Greco l’hanno vissuta in maniera stupenda: “Noi iniziavamo il nostro itinerario per le coppie proprio il venerdì e la Parola di Dio che era uscita ai frati prima della preghiera fu la seguente: ‘Infrangerò il giogo che ti opprime e spezzerò le tue catene’. L’itinerario finiva il lunedì e il lunedì sera stesso, l’avvocato ci chiamò per comunicarci questa bella notizia. Il Signore ha operato grandemente in quei giorni e finalmente nel 2014 ci siamo sposati davanti a Dio”. Il mondo dello spettacolo non le manca, anzi: quel che conta, nella sua vita, è solo l’amore.



