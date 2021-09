Beatrice di York è diventata mamma/ Nata la figlia avuta da Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, è diventata mamma. Sabato sera, in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ha dato infatti alla luce una bambina, ma solo oggi Buckingham Palace ha deciso di annunciare il lieto evento in forma ufficiale. La principessa Beatrice e la bambina stanno bene, come svelato dal comunicato. Si legge inoltre che la bambina è nata alle 23.42, non sono mancati i ringraziamenti al personale dell’equipe medica.

La principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, si legge, “non vedono l’ora di presentare la loro figlia al suo fratello maggiore Christopher Woolf”, che è il figlio che Mapelli Mozzi ha avuto dalla precedente relazione con Dara Huang. Non è mancata la reazione della Regina Elisabetta, che ha comunicato la propria gioia per una delle nipoti a lei più vicine. Ricordiamo che per lei si tratta del 12esimo bisnipote.

Beatrice di York mamma: qual è il nome della bambina?

Sul suo account ufficiale di Twitter, Beatrice di York si è detta molto felice di annunciare “la notizia della nascita della sua bambina”. La principessa ha ringraziato i medici che si sono occupati del suo parto – “il fantastico team delle ostetriche”, oltre ai “nonni e i bisnonni sono stati informati e sono molto felici della notizia”, fa sapere ancora la nota di Buckingham Palace. Ciò che ancora non è noto è il nome della bambina, non ancora annunciato dalla famiglia reale. In merito, però, non mancano scommesse: a chi sarà ispirato il nome della 12esima bisnipote della regina Elisabetta?

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London. Read the announcement in full – https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021





