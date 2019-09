BEATRICE E SOFIA, FIGLIE FEDERICA NARGI E ALESSANDRO MATRI/ “Le nostre principesse”

Alessandro Matri e Federica Nargi stanno insieme da 10 anni. L’ex velina e il calciatore hanno avuto le figlie Beatrice e Sofia, rispettivamente di 6 mesi e 2 anni, e oggi racconteranno ai microfoni di Verissimo come tutto è iniziato. Da quell’incontro nel 2009 all’annuncio della prima gravidanza, Alessandro e Federica ne hanno fatta di strada. Adesso sarebbero una coppia più matura e consapevole, pronta finalmente a fare il grande passo del matrimonio. Quella di oggi, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per dire a tutti che sì, stanno per sposarsi. Nel frattempo, le piccole crescono sane e forti. Beatrice, l’ultima arrivata, è stata accolta da tutti con tanto amore. Nel medesimo clima era nata Sofia, che adesso ha una bella sorellina. “Ci amiamo ancora moltissimo”, hanno dichiarato i due di recente.

Beatrice e Sofia sono le figlie di Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica Nargi ha 29 anni, mentre Alessandro Matri ne ha 34. Il loro fidanzamento risale al 2009: “Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità“. A scegliere il nome della loro prima figlia è stato papà Alessandro. Per quanto riguarda Beatrice, invece, mamma Federica ha avuto carta bianca. “Quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…”, ha scritto la showgirl, “non smetterò mai di ringraziarti amore mio”. Durante la seconda gravidanza, la Nargi si è fatta fotografare insieme all’ex collega di Striscia Costanza Caracciolo. “Momenti di incredibile felicità”, il titolo degli scatti.

La dedica al papà Alessandro Matri

Insomma: Alessandro Matri è beato tra le donne. A lui, Federica Nargi ha dedicato un post su Instagram il 19 marzo scorso: “Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei. Ti guardo e rimango sempre più innamorata della tua dolcezza, che hai per le nostre principesse, auguri papino, papone bis”.



