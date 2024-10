In questo periodo Federica Nargi insieme a tanti altri vip è a Ballando con le Stelle 2024 insieme al professionista Luca Favilla. In questo periodo di lontananza da casa non può fare a meno di pensare alle sue figlie, Beatrice e Sofia, che per ora stanno con il papà Alessandro Matri. A Novella 2000 la showgirl ha raccontato di non essere affatto preoccupata della distanza dalle bambine, perchè Alessandro è sempre presente e a suo dire, un “mammo” perfetto. Sebbene la definizione di “mammo” sia ampiamente superata, Federica Nargi lascia intendere quanto il marito sia incredibilmente presente e collaborativo.

Federica Nargi, quando il matrimonio con il compagno Alessandro Matri?/ Infanzia nelle case popolari a Roma

A Novella 2000, la showgirl e oggi concorrente di Ballando con le Stelle 2024 non ha risparmiato gli elogi al suo Alessandro Matri, con il quale ha una relazione da ormai oltre 15 anni. I due, sempre discreti, sono più uniti che mai e nel corso del tempo sono stati capaci di superare brillantemente ogni crisi, anche quelle più forti. E anche oggi che sono distanti riescono ad essere supportivi l’uno con l’altro e il cuor di mamma non ha preoccupazioni: Beatrice e Sofia sono in ottime mani, con un padre premuroso che si fa pure truccare e pettinare i capelli.

Federica Nargi e Luca Favilla, sicuri finalisti di Ballando con le stelle?/ Web impazzito:"Brava e elegante!

Alessandro Matri e Federica Nargi: “Tranquilli, ci sposiamo, ma lo facciamo solo per le figlie!”

Le figlie di Alessandro Matri e Federica Nargi hanno solo 7 e 4 anni, ma la ballerina sostiene che nonostante questo periodo in cui è lontana da casa per partecipare a Ballando con le Stelle, non sentano la sua mancanza. “Lui è proprio un bravo papà di quelli che fanno tutto come dovrebbe essere fatto“, spiega sempre a Novella 2000, raccontando di avere un compagno innamorato tanto di lei quanto delle sue figlie, a cui si dedica tantissimo ogni giorno della sua vita.

Eppure Alessandro Matri e Federica Nargi non si sono mai sposati, nonostante un iniziale annuncio di nozze nel 2021. Il matrimonio non è ancora avvenuto e molti dei fan hanno pensato ad una crisi, ma niente paura! A Diva e Donna la showgirl ha raccontato che avere un figlio significa già voler stare insieme per sempre, e scambiarsi le fedi con Alessandro Matri sarebbe solo un gesto per la tutela legale delle piccole. Insomma, non ci resta che aspettare il grande passo,

Federica Nargi: "Andata via di casa a 18 anni, sono stata male per 3 anni"/ "I miei genitori hanno sofferto"