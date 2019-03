Federica Nargi e Alessandro Matri genitori bis/ Foto, è nata Beatrice: l’annuncio web

È nata la seconda figlia di Federica Nargi e Alessandro Matri. La notizia è arrivata a tarda notte direttamente dal profilo del papà felice. Il calciatore non ha evidenziato particolari dettagli ma, ci ha tenuto a fare sapere che mamma e figlia stanno bene e sono già in ottima forma. Per la coppia è arriva la seconda femminuccia dopo l’arrivo di Sofia, primogenita che non vedeva l’ora di potere accogliere la sorellina e giocare con lei. Proprio Matri intorno alla mezzanotte e mezza ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram un fiocco rosa, per dare la lieta novella ad amici, parenti ed estimatori. “Benvenuta Amore Nostro..!!! #Beatrice #mybeautifulgirl”, firmato da mamma, papà e la piccola Sofia. L’ex Velina invece, non ha ancora pubblicato nulla. Con molta probabilità, dopo avere ripreso totalmente le forze, la Nargi farà sapere qualcosa nel corso della giornata.

Federica Nargi e Alessandro Matri genitori bis

Con molta probabilità la piccola Beatrice sarà nata nella giornata di ieri, sabato 16 marzo 2019, Proprio pochi giorni fa, Alessandro Matri e Federica Nargi hanno festeggiato dieci anni insieme. La showgirl per festeggiare il loro anniversario ha deciso di postare dei video insieme ad Alessandro e la piccola Sofia. Le clip in questione li mostrano nel corso di alcuni servizi fotografici. Per condire il tutto con amore, la Nargi ha scritto queste parole per il calciatore: “10 anni di noi, quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…. non smetterò mai di ringraziarti amore mio…”. La notizia della seconda gravidanza era stata condivisa lo scorso dicembre tramite uno scatto pubblicato su Instagram accompagnato dalla seguente didascalia: “Una vita felice deve essere piena d’amore”.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuta Amore Nostro..!!! #BEATRICE 🎀♥️SOFI♥️MAMMA♥️PAPÀ ♥️ #mybeautifulgirl Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32) in data: Mar 16, 2019 at 4:37 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA