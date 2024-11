Federica Nargi è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, storico show televisivo in onda su Rai1 che vede la conduzione di Milly Carlucci. La Nargi è una showgirl e ballerina che sta ben figurando nella trasmissione e che secondo molti è una delle favorite alla vittoria finale del programma. Ma andiamo a conoscere meglio e vedere chi è Federica Nargi.

Federica Nargi nasce il 5 Febbraio 1990 a Roma da genitori di origini campane. La madre Concetta è di Boscoreale mentre il padre è di un paesino in provincia di Avellino. Federica è molto legata alla sorella Claudia, le due tra le altre cose si assomigliano molto. Federica ha da sempre una grande attrazione per la danza, la frequenta fin dalla piccolissima età e frequenta anche concorsi di Bellezza, nel quale si distingue.

Da giovanissima vince vari concorsi e nel 2008 arriva 11esima a Miss Italia. Sempre nel 2008 partecipa a Veline e lo vince insieme a Costanza Caracciolo, le due diventeranno due storiche veline di Striscia la Notizia oltre a essere anche molto amiche. Le vedremo sul celebre bancone per circa quattro anni, da Settembre 2008 a Giugno 2012.

Sempre con Costanza Federica partecipa allo show Pechino Express, la donna recita in qualche film e conduce qualche programma, prende parte poi a Cuochi e Fiamme e Colorado dove ottiene un discreto successo. Nel 2021 partecipa a Tale e Quale Show, nel 2023 a Celebrity Chef dove compete insieme al marito Alessandro Matri. L’uomo della sua vita.

Federica Nargi è legata all’ex calciatore dal 2009 ed i due sono sempre apparsi molto uniti, hanno due figlie Sofia e Beatrice, rispettivamente di 8 e 5 anni. Riguardo la sua esperienza a Ballando con le Stelle la donna ha spiegato: “Senza mio marito non ce l’avrei mai fatta, mi ha aiutato molto”. La donna ha rilasciato recentemente un’intervista a Chi ed ha spiegato: “Lui geloso del ballerino? E’ molto sicuro di sè, ma la preoccupazione c’è come in tutti i lavori”.

Federica è molto legata alla sorella Claudia che negli anni è stata alle prese con una dura malattia, la bulimia. Durante un episodio di Ballando con le Stelle la donna ha spiegato: “Mia sorella ha sofferto di anoressia, è stato difficile uscirne. Quando ho avuto il successo mi sono sentita in colpa perchè era tutto legato alla mia fisicita”, ha chiosato la donna.