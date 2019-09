Beatrice Fazi a Vieni da me/ “A 20 anni rimasi incinta, ma abortii perchè…”

Beatrice Fazi, attrice diventata molto popolare interpretando il ruolo di “Melina” nella fiction “Un medico in famiglia”, ha vissuto period’ difficili nella sua vita privata. Mamma di quattro figli, nati dall’amore con Pierpaolo Platania, Beatrice Fazi ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell’aborto. Dopo la separazione dei genitori, l’attrice ha creduto di essere nata “da un amore non autentico, è una menzogna, ma in quel momento ho creduto in quella menzogna”, confessa a Vieni da me. Beatrice, a 20 anni, incontra un uomo molto più grande di lei. Vive la passione che l’aveva travolta restando anche incinta. Inizia così il momento più difficile della sua vita. Beatrice, infatti, fu lasciata sola dal compagno dell’epoca: “stavo cercando di costruirmi una carriera, lavoravo dalle 3 alle tre di notte in un caffè a Roma e sapevo come in una città di provincia venissero appellate le ragazze che si trovavano in quella situazione, pur di non chiedere aiuto ai miei genitori, decisi di abortire. Ho toccato il fondo”, confessa Beatrice.

BEATRICE FAZI: “DOPO L’ABORTO, HO VISSUTO PER ANNI CON QUESTA FERITA CHE…”

Per Beatrice Fazi non è stato facile andare avanti con la propria vita dopo l’aborto. “Ho vissuto per molti anni con questa ferita che si è allargata ingoiando tutto ciò che di bello c’era nella mia vita perchè non è una scelta che si fa senza conseguenze. Rimane una ferita che ti dilania, che ti fa sentire in colpa anche quando tutti ti dicono che era l’unica scelta da fare, anche quando non ti viene proposta una scelta alternativa e la cosa paradossale è che io credevo di essere stata libera nel momento in cui stavo decidendo per me stessa e la vita che avevo in grembo. In realtà non sono stata libera veramente. Io non ho scelto, io ho avuto paura” – spiega Beatrice che, successivamente, a causa di quella decisione, ha sofferto di bulimia, di anoressia non accettandosi mai completamente. La svolta arriva con l’incontro con il marito Pierpaolo che l’ha sempre fatta sentire la donna più bella del mondo e con un sacerdote che l’ha perdonata per la scelta fatta. “La vita cambia da un momento all’altro. Io sono stata aiutata da un amore gratuito che si è riservato su di me che si è incarnato nelle persone che ho incontrato, prima di tutto un sacerdote che mi ha perdonata e che mi ha permesso di perdonarmi per l’abominevole atto che avevo commesso”, confessa a Caterina Balivo.

