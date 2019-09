Catherine Spaak a Vieni da me/ “Non ho rimpianti. Con mio marito Vladimiro…”

Bellissima e con l’eleganza che la contraddistingue, Catherine Spaak, ospite di Caterina Balivo, risponde alle domande al buio di Vieni da me. Oltre al successo professionale, la Spaak ha avuto un’intensa vita sentimentale. “Mi sono sposata quattro volte. La prima volta mi sono sposata a 16 anni, ma non ero pronta per essere moglie e madre. Io aspettavo già mia figlia” – spiega l’attrice che, a Caterina Balivo che le chiede se si sentisse pronta per la vita da adulta, risponde – “Ero una bambina, ero impreparata, anche se fino alla fine non si è mai pronti”. Dopo tre matrimoni, nella vita di Catherine Spaak è arrivato un quarto uomo che, da otto anni, è al suo fianco e che è diventato suo marito. “E’ una persona schiva, riservata, ha il suo mondo, rispetta il mio ed è più giovane di me” – spiega Catherine che poi svela i segreti della sua felicità in amore – “Alla mia età, l’amore si trasforma e credo che l’amicizia sia importante in amore come la solidarietà, il comprendersi, il giocare, tornare un po’ bambini, fare dei progetti impossibibili”. Sul tempo che passa dice: “Bisogna abituarsi a vivere giorno per giorno e a non avere rimpianti”

CATHERINE SPAAK: “SONO STATA BULLIZZATA SUL SET, MA…”

Diventata famosissima quando era giovanissima, Catherine Spaak dichiara di aver messo da parte il proprio lavoro per un uomo: “per amore ho rinunciato ad un periodo felice della mia carriera e mi sono dedicata a quest’uomo per aiutarlo a diventare un attore importante” – spiega l’attrice che confessa di non avere mai avuto ringraziamenti dall’uomo in questione. Si passa, poi, ad un episodio spiacevole che ha vissuto sul set: “Avevo poco più di vent’anni quando ho girato L’armata Brancaleone e sul set c’erano solo quattro donne e questi ragazzacci si divertivano a dirmi parolacce quando arrivavo sul set. Siccome io ero timida e diventavo tutta rossa, si divertivano a fare questo giochino. Un giorno, Gassmann mi riaccompagnò a casa perchè non c’erano auto che potessero riportarmi a casa. Non ci siamo parlati per tutto il percorso e alla fine mi ha detto ‘scusa’ e siamo diventati amici”, dichiara. Infine dichiara di aver perdonato i genitori, rei di averle fatto trasforrere l’infanzia e l’adolescenza in collegio: “quando sono andata in collegio mi sono sentita ferita, ma la colpevole era mia sorella che non studiava e, quindi, per farla rigare dritto, decisero di metterla in collegio e, siccome non potevano metterne solo una decisero di mandare anche me. Con mia sorella, oggi, ci vogliamo bene e ci sentiamo sempre”, ha concluso.

