Beatrice Ferrauti, sfilata intimo Ciao Darwin 8/ Chi è? Defilè e il pubblico sogna

Beatrice Ferrauti ha portato in alto i colori dei bianconeri quando a Ciao Darwin 8 ha infiammato gli animi grazie al defilè. Scelta per rappresentare la squadra nella sfida Juve contro tutti, la modella friulana ha fatto scintille sfoggiando un intimo bianco e nero, riuscendo a far battere parecchi cuori. E non solo per la sua bellezza, ma anche per quell’eleganza che due anni prima le aveva permesso di conquistare la fascia di Miss Tavagnacco. Clicca qui per rivedere il video di Beatrice Ferrauti. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Canale 5 trasmetterà in replica la puntata di Ciao Darwin 8 e potremo rivederla ancora avanzare in passerella. Anche se i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che accade a Beatrice grazie al suo profilo social, dove è più che attiva. Nelle scorse ore, ha pubblicato tra l’altro uno scatto interessante in cui si mostra sorridente. “Mantieni alto il sorriso durante questi giorni grigi“, scrive. In effetti lo scatto è in bianconero: sembra proprio che alla modella piacciano molto questi due colori!

Beatrice Ferrauti, la sua carriera

Beatrice Ferrauti si vede sensibile, determinata e soprattutto vera. La modella del Friuli ha solo 23 anni e la moda è ciò che le appassiona più di ogni altra cosa. Studia però anche all’università, è iscritta a Relazioni Pubbliche, e spera di poter trasformare la sua attività su Instagram in un vero e proprio lavoro. “Così da poter condividere il mio stile e ciò che mi piace con chi mi segue”, ha detto l’anno scorso al blog Minfluencer. Non sappiamo se da quel momento in poi le cose siano cambiate, ma è evidente che Beatrice ha trasformato la sua presenza social in diversi appuntamenti, dal workout agli shooting fino ai consigli di bellezza per le ammiratrici. “La mia partecipazione a Ciao Darwin e al festival del cinema di Cannes mi ha dato la possibilità di farmi conoscere da tante persone e iniziare cosi a collaborare con alcuni brand e aziende locali”, ha sottolineato ancora. La popolarità però non le ha dato alla testa, anzi preferisce mostrare sempre chi è veramente in ogni suo scatto. “Non mi piace fingere di essere chi non sono”, ha aggiunto, “adoro condividere le foto degli shooting realizzati e sapere cosa ne pensa chi mi segue”.



