Ciao Darwin 8, Juve contro Tutti/ Madre Natura Michelle Sander, capitani Mughini e Auriemma (Replica)

CIAO DARWIN JUVENTUS CONTRO TUTTI TORNA IN REPLICA SU CANALE 5

Sabato 2 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 8. Dopo la sfida tra Davide e Golia, la replica della puntata di questa sera metterà l’una contro le altre la tifoseria della Juventus e quella delle altre squadre di Serie A. Una sfida che è diventata un classico della trasmissione condotta da Paolo Bonolis che, pur essendo un tifoso interista dichiarato, cercherà di essere un giudice super partes nel condurre la sfida sportiva. Ad affiancarlo ci sarà, naturalmente, Luca Laurenti che, per conquistare il cuore di Madre Natura, si trasformerà in uno sportivo. Chi saranno, invece, i capitani delle due squadre? A guidare la compagine della Juve sarà il giornalista nonché grande tifoso bianconero Giampiero Mughini mentre a guidare la squadra delle altre tifoserie sarà il giornalista sportivo e tifoso del Napoli Raffaele Auriemma.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

La sfida della Ciao Darwin Juve contro Tutti comincerà con la classifica sfida musicale. Se i tifosi bianconeri si esibiranno sulle note dell’inno della Vecchia Signora, tutti gli altri daranno vita ad una performance musicale sulle note di “Bella signora” di Gianni Morandi. Spazio, poi, alla sfida fisica prima di tuffarsi in un viaggio nella storia attraverso la Macchina del Tempo che, questa sera, porterà i concorrenti scelti da Madre Natura nel magico mondo degli Indiani d’America. Tra Pocahontas e l’ultimo dei mohicani, i concorrenti vivranno quello che era uno dei mondi più affascinanti della storia. La prova più attesa, anche questa sera, sarà la prova coraggio che avrà come protagonisti dei cani da difesa. Infine, le ultime due prove saranno il defilè e quella dei Cilindroni che svelerà la squadra vincitrice.

MICHELLE SANDER E’ MADRE NATURA DI CIAO DARWIN JUVENTUS CONTRO TUTTI

La madre natura della puntata di Ciao Darwin 8 è Michelle Sander, famosa modella brasiliana, nata a San Paolo nel 1998. Nel mondo della moda è una vera star avendo lavorato con famosi brand. Nel suo passato sentimentale c’è il calciatore Andrea Petagna con cui sarebbe finita da un po’. Rispondendo alle domande dei followers, infatti, a chi le ha chiesto se sia fidanzata, la modella ha risposto con un secco “no”. Attualmente, dal suo profilo Instagram che conta 215mila followers, non arrivano novità sentimentali. La Sander, infatti, si mostra sola e o in compagnia delle amiche. Nell’intervista rilasciata davanti alle telecamere di Ciao Darwin, poi, Michelle ha confessato di avere il seno rifatto e di conquistare gli uomini con la conversazione.



