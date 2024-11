Altra grande protagonista attesa della finale di Io Canto Generation 2024 è senza dubbio Beatrice Ferrua, giovane concorrente sarda che ha fatto parlare di sé in queste settimane. Tante le esibizioni che hanno lasciato il segno e che le sono valse il passaggio tra i finalisti di questa edizione: dal grande classico Non ho l’età di Gigliola Cinquetti a Smile e Violà, tra gli applausi di pubblico e giuria. In quest’esperienza a Io Canto Generation 2024, la giovane isolana ha dimostrato grande maturità e anche margini di crescita interessanti.

Tommaso Franchi nei guai: rischia la squalifica al Grande Fratello 2024?/ Cos'ha rivelato ai coinquilini

A restare ammaliata dal suo talento, in particolare modo, è stata Orietta Berti, che più volte ha elogiato e sottolineato le sue doti. La puntata più bella, ad ogni modo, è stata quella della semifinale, quando Beatrice ha conquistato il pass per la finale. E’ stato il momento più emozionante, perché ha letteralmente sciolto il cuore di mamma Adelaide che non credeva ai propri occhi.

Io canto generation 2024, finale/ Diretta e vincitore: 12 talenti pronti a sfidarsi per il trionfo

Beatrice Ferrua, finalista di Io Canto Generation 2024: il supporto e le emozioni di mamma Adelaide

Quindi la splendida dedica della madre di Beatrice Ferrua, che accompagna la figlia verso la finale con la giusta carica e il morale a mille. “La mia emozione si vede ma è niente in confronto a quello che ho provato nel mio cuore”, le parole di mamma Adelaide dopo il passaggio della dodicenne tra i finalisti. Parole al miele per la giovane cantante, che ora proverà a diventare grande agguantando il titolo di Io Canto Generation 2024. Ci riuscirà?

La mamma di Beatrice Ferrua, certa che possa farcela, tiferà per lei dal primo all’ultimo minuto della finale. “La mia bimba, il mio orgoglio, vedere l’impegno che ci ha messo per fare questo pezzo così difficile e vedere questo risultato mi riempie il cuore di orgoglio, ti amo tanto figlia mia”, il messaggio di incitamento postato sui social.

Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: “La liaison procede…”/ Nuovi scatti insieme