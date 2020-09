Beatrice, Gaia e Francesco, fratelli Tomaso Trussardi/ “Papà era la parte emotiva”

Beatrice, Gaia e Francesco sono i fratelli di Tomaso Trussardi, l’amministratore delegato della casa di moda. Per tutti la figura del padre Nicola è stata importante nella loro crescita, anche se la famiglia Trussardi ha dovuto affrontare anche una terribile tragedia. Francesco Trussardi, il primogenito di Nicola e Maria Luisa, è morto nel 2003 a causa di un terribile incidente stradale. A soli 29 anni Francesco è rimasto vittima di un incidente stradale di ritorno a casa a Bergamo Alta. Il primogenito di casa Trussardi ha perso il controllo della sua Ferrari modello 360 schiantandosi contro il palo della luce. Fatale lo schianto: la Ferrari 360 si è piegata in due e il motore ha preso fuoco: il rampollo di casa Trussardi è morto sul colpo. Inutili i soccorsi come l’intervento dell’ambulanza e della polizia, visto che quando hanno rimosso il corpo di Francesco dall’automobile era già morto. La morte di Francesco è stata una tragedia terribile, arrivata peraltro a soli 4 anni dalla morte di papà Nicola anche lui morto in un incidente stradale.

Gaia Trussardi e Beatrice Trussardi: “la moda è a un bivio”

Un dolore immenso per Maria Luisa e per i fratelli Gaia, Beatrice e Tomaso. Parliamo ora anche di Gaia Trussardi: è una donna discreta e riservata. Giovanissima, a soli 24 anni, ha cominciato a lavorare per la casa di moda Ufficio Stile di Milano. Poco dopo è arrivata nell’azienda di famiglia: la Trussardi fondata nel 1911 dal bisnonno Dante Trussardi. Nel 2013 viene nominata direttrice creativa lavorando a stretto contatto con i fratelli, ma nel 2018 decide di lasciare il suo ruolo per dedicarsi ad altri progetti. Gaia è una grande appassionata di viaggi e ha vissuto per diverso tempo a Londra dove ha conosciuto il primo marito: l’imprenditore Ricardo Rosen. Dieci anni d’amore tra i due, poi Gaia e Ricardo si sono separati. Oggi Gaia vive di musica: dopo aver lasciato il ruolo di direttrice creativa alla Trussardi ha creato una sua band. Infine c’è Beatrice Trussardi, la primogenita di casa e la più timida di tutta la famiglia. Beatrice, intervistata da Il Corriere della Sera, ha detto: “preferisco che a parlare di me sia l’arte, i progetti che seguo con la Fondazione Nicola Trussardi, il nome di mio padre, perché anche l’arte è una passione che mi ha trasferito lui, che mi portava con sé in giro per musei, a scoprire nuovi artisti. Papà in famiglia era la parte emotiva, affettuosa con la sua grande empatia, mentre mamma, Maria Luisa (Gavazzeni), è sempre stata la parte più razionale”. Infine parlando di moda, la primogenita di casa Trussardi ha detto: “è un bivio, il modello va ripensato: capi più sostenibili ma soprattutto un’intera filiera sostenibile. E non può continuare così con 7-8 collezioni l’anno, chi ha tempo di comprare e indossare novità a un ritmo così vorticoso? L’economia circolare deve entrare nel nostro armadio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA