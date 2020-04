Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ La famiglia si è allargata: ecco Odino

Pubblicità

Anche Tomaso Trussardi si è lasciato prendere dalla nostalgia in questi giorni. Il marito di Michelle Hunziker ha pubblicato infatti su Instagram uno scatto della sua infanzia, in cui si trova con il padre Nicola Trussardi e i suoi cuccioli razza Piccolo Levriero Italiano. “Una lunga storia italiana”, scrive Trussardi, mentre diverse fan hanno notato una forte somiglianza fra il nonno e Sole Trussardi, una delle due figlie che l’imprenditore ha avuto con la conduttrice svizzera. Clicca qui per guardare la foto di Tomaso Trussardi. Non si tratta comunque dell’unico ricordo pubblicato in queste settimane. Ad inizio mese, Trussardi aveva condiviso un altro scatto con il padre. “Molti compleanni fa”, aveva scritto. In quell’occasione, padre e figlio si trovavano al Parco Sant’Agostino di Bergamo. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Michelle Hunziker sarà invece una delle protagoniste che vedremo a Paperissima, in onda nella prima serata di Canale 5. Si tratta ovviamente delle repliche, anche perchè Tomaso e la sua consorte si trovano a condividere la casa con le figlie, il fidanzato di Aurora Ramazzotti ed un’amica di entrambi i ragazzi.

Pubblicità

Tomaso Trussardi, la famiglia si è allargata: ecco Odino

La famiglia di Tomaso Trussardi si è allargata, ma non si tratta del terzo figlio. L’imprenditore e Michelle Hunziker hanno aperto infatti le porte di casa a Odino, un Piccolo Levriero Italiano che si è unito così agli altri due barboncini di famiglia e al gatto. “Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino”, ha scritto la Hunziker sui social, “eccolo qui. Il nuovo bebè di casa. Siamo tutti innamorati di lui! Compresi Lilly e Leone. Si chiama Odino perchè era l’unico della cucciolata con un codino storto”. Nei giorni scorsi, Trussardi è invece intervenuto al Corriere della Sera per analizzare la situazione della moda in vista dell’emergenza sanitaria. “Il nostro gruppo non ha avuto un’impennata dell’online su cui tanti scommettono“, ha sottolineato, “la risposta è semplice, l’acquisto è spesso legato a una emozione, uno stato d’animo e chi compera un oggetto di moda compera qualcosa di iconografico, che vuole mostrare al mondo. E ora non è possibile”. La sua città, Bergamo, è tra l’altro una delle più colpite dal Coronavirus. Ed è per i suoi caduti che secondo l’imprenditore è diventata famosa. “Vorrei che ci fosse un progetto di rilancio artistico”, ha aggiunto, “anche perché sposa la visione di mio padre, uno dei primi a mettere di girasoli di Van Gogh sulle camicie”.

Foto, l’immagine col padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram) in data: 21 Apr 2020 alle ore 6:24 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA