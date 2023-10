Beatrice Luzzi, confessione al Grande Fratello 2023: “Non sto bene”/ La reazione choc di Signorini

Beatrice Luzzi, la confessione in diretta al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023. Nel corso dell’ottava puntata, oltre ad aver vinto il televoto risultando la preferita del pubblico, è stata al centro di numerose dinamiche, in primis il suo rapporto con Massimiliano Varrese. Prima, tuttavia, di dare il via alla serata dei confronti e delle discussioni, Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi un commento in merito alla situazione che sta vivendo e l’attrice ha ammesso di non stare bene. “No, io non sto bene…Non bene…”, le parole dell’attrice.

A stupire il popolo del web, però, è stata la reazione di Alfonso Signorini che, di fronte alla confessione della Luzzi, ha detto: “Non stai bene? Menomale, almeno una che racconta la verità, ma non è la sola lì a non stare bene mi sa…”. Subito dopo, il conduttore ha chiesto ai concorrenti di accomodarsi sui divani per dare il via alla prima dinamica mettendo così, l’una di fronte all’altro, Massimiliano Varrese e la stessa Beatrice.

Beatrice Luzzi dimentica il nome di Massimiliano Varrese

Quello tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è stato un confronto molto duro. Varrese ha definito Beatrice “bambina viziata”, che “manipola”, per ottenere ciò che vuole. Dall’altra parte, Beatrice Luzzi ha replicato dimenticando, tuttavia, il nome del coinquilino. “Chi è Massimiliano Garrese? Anzi, Varrese, come ti chiami. È una persona individualista e sta facendo un gioco sporco nei miei confronti. Possibile che non abbia altro da fare che fare la guerra a me?”.

E Varrese ha ribattuto a sua volta: “Sono annoiato e stufo di questa situazione con Beatrice, sta diventando nociva nella casa. È una settimana che non considero Beatrice, ho cercato di interrompere questo andazzo perché è diventato un malessere molto pericoloso”.

