Nella scorsa puntata del Grande Fratello 2024 abbiamo visto un piccolo scontro tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta, la quale sta facendo perdere la testa a due ragazzi: Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Durante la diretta la nuova opinionista ha voluto esprimere il suo parere, dicendole di non essere d’accordo con lei negli atteggiamenti coi maschi, perchè “loro non sanno controllare gli impulsi“. Da quel momento si sono infuocati i social che hanno ritenuto le parole di Beatrice molto antiquate.

Nella diretta del 26 settembre 2024 Alfonso Signorini ha esordito consegnando il tapiro d’oro che ha ricevuto a Cesara Buonamici per essere stata definita démodéé dalla Luzzi in un’intervista a Chi. Cesara Buonamici si è subito difesa: “Io penso che la mia posizione non sia démodéé perchè in questo mondo le donne non si rendono contro che gli uomini vengono strumentalizzati“. Beatrice Luzzi risponde: “Gli uomini non sono animali che non riescono a contenere i loro impulsi, questo è offensivo“.

La puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 26 settembre 2024 si apre con un battibecco tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Tra le due non corre buon sangue, si sa: già dall’anno scorso si sono trovate a scontrarsi mentre Beatrice era ancora una concorrente del Grande Fratello. Stavolta, che si trovano sedute sulla stessa sedia come opinioniste, non mancano i dissapori, specialmente per quanto riguarda il caso Sheila Gatta.

Riusciranno mai a trovare un accordo? Sembra che in effetti abbiano proprio una visione del mondo diversa, come ha dichiarato a Chi Beatrice Luzzi durante un’intervista, lamentando anche di non essere stata compresa a sufficienza da Cesara durante il suo percorso come concorrente. Di certo ne vedremo delle belle in questa edizione del Grande Fratello 2024, con due opinioniste estremamente intelligenti ma che non mancano mai di dire le cose come stanno.

