Beatrice Luzzi contro Paolo Massella: “Mi ha detto che non sono limpida”/ Letizia Petris lo difende

Beatrice Luzzi contro Paolo Massella

Beatrice Luzzi, nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello 2024, è stata nuovamente al centro dell’attenzione perché Alfonso Signorini ha riportato l’attenzione su alcune rivelazioni che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti e che lei ha poi riportato a Letizia Petris e Paolo Massella parlando di cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi”. Beatrice ha smentito tutto in diretta tenendo bene a mente le parole dei compagni. In particolare, la Luzzi non comprende l’atteggiamento di Paolo Massella nei suoi confronti al punto di nominarlo con la seguente motivazione. “I suoi schemi sono diversi dai miei”.

Secondo Beatrice, infatti, dopo mesi di convivenza, Paolo continua ad essere ancora troppo chiuso nei giudizi nei suoi confronti e ribadisce il concetto durante un confronto con Letizia Petris.

Confronto tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

In giardino, al termine della puntata del Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi e Letizia Petris si ritrovano a parlare di Paolo Massella. L’attrice spiega di non tollerare l’atteggiamento di Paolo che continua a considerarla “poco limpida” nonostante non si sia mai aperto con lei e non si sia mai impegnato per conoscerla meglio.

Letizia prova a difendere il fidanzato spiegando a Beatrice che per Paolo non esistono sfumature e che quello è il suo modo di vedere le cose. “Per lui, alle volte, le cose sono bianche o nere”, dice Beatrice che si ripromette di parlare con Paolo per aiutarlo ad aprirsi di più nel corso degli ultimi giorni di permanenza nella casa.











